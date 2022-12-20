抵食節日餐　平過快樂聖誕

好多聖誕餐動輒過千，想食平啲啲又食好啲又絕非不可能，因為坊間都有唔少餐廳食府推出高質美味的節慶大餐，價錢亦走經濟實惠路線，仲要中西餐有齊，一於睇吓邊間啱心水喇！

英式節日盛宴

好多人氣餐廳的節日套餐價位非常高，而Shore Hospitality走的卻是高質美食親民價錢的路線，旗下多間以豬為主題的人氣品牌，包括The Salted Pig、The Pizza Pig、The Blind Pig均在今個聖誕節推出二百多元的節日套餐，有栗子湯或烤南瓜紅菜頭沙律作前菜，之後有兩款特色主菜供選擇，包括慢烤火雞肉卷伴濃香惹味的傳統蜜糖火腿扒，喜歡啖啖肉的可選烤嫩牛肉配烤薯、甘筍，想食豐富一點，可升級品牌牛油果鮮蝦蟹肉塔、聖誕甜品的雲呢拿忌廉並伴淋滿海鹽焦糖醬、蜂巢蜜及雜莓泡芙，豐富又滋味！

地中海多國風味

地中海地方有無聖誕節？當然有，所以亦有應節菜，而主打地中海美食的The Bayside今個佳節就推出7道菜聖誕特別晚宴及8道菜的聖誕豪華晚宴。特別晚宴有36個月大的伊比利亞火腿配番茄麵包及新鮮的青檸醃帶子兩道開胃菜；西班牙油蒜大紅蝦（Ajillo）和餐廳招牌菜的馬里蘭蟹餅配蒔蘿忌廉蛋黃醬兩道溫暖小食。主菜則有松露忌廉牛肝菌意粉，還有乾式熟成和牛配烤蘆筍、薯蓉及巴洛羅紅酒醬與蔓越莓汁烤三文魚扒配迷迭香薯仔及西蘭花二選一。最後是聖誕木頭蛋糕配蔓越莓果醬作甜品。豪華晚餐更為豐富，有伊比利亞火腿配番茄麵包和蒔蘿忌廉三文魚他他、鵝肝牛油布里歐/多士配無花果醬及馬里蘭蟹餅配芥末蛋黃醬、意式龍蝦餛飩佐香檳香草醬及松露片、乾式熟成和牛配烤蘆筍、薯蓉及巴洛羅紅酒醬或法式焗龍蝦，以及芝士拼盤和聖誕木頭蛋糕配蔓越莓果醬，無款也不過幾百元，並於12月24及25日晚上供應。

西班牙熱情滋味

喜歡西班牙菜的巴絲可以選擇La Paloma於12月24日至26日推出的8道菜晚市菜單或餐廳的10道星級晚市菜單，有多道傳統西班牙珍饈，好似傳統西班牙黑松露鵪鶉蛋奄列、西班牙風味烤三文治配芝士、伊比利亞火腿及黑松露、XXL蒜香辣椒煮大蝦、烤八爪魚配薯仔及伊比利亞黑毛豬、和牛配脆薯及小青椒等，還可以加配飲品無限暢飲。想改做午餐慶祝節日的也可於12月25日或26日選用兩款聖誕午市餐單，6道菜有4道特色小點、一道自選主菜及一道甜點，甚至更豐富的8道菜的星級午市菜單，有牛肉片配黑松露醬和曼徹格芝士、蒜香辣椒煮大蝦、和牛牛頰肉配南瓜及紅菜頭汁、招牌慢煮烤乳豬配椰菜仔及蘑菇等，配巴斯克焦香芝士蛋糕，飽足！

法式餅食專門店

有無試過佳節品嘗可麗餅（Crêpe）呢？來自加拿大的法式可麗餅專門店的Crêpe Delicious今個佳節特別推出期間限定的聖誕及新年套餐。菜式有輕煎北海道帶子沙律、深海蟹肉南瓜湯；3選1主菜包括波士頓龍蝦扁意粉配龍蝦汁、12安士西冷牛扒配大虎蝦或香煎銀鱈魚伴薯蓉及車厘茄，以及餐廳冬日招牌作的「飄雪星願」（香杧椰絲班蘭可麗餅），每位也不過幾百元，抵！兩位以上享用套餐更可免費獲得節日贈品，法國有汽葡萄白酒一支及水晶球一個。此外，品牌更推出期間限定的飲品，包括聖誕樹造型椰香杧果斑蘭可麗餅、雙重提拉米蘇可麗餅、椰子杧果慕斯三重杯及香杧特飲Mango-Go，靚靚造型，打卡一流。

泰式惹味抵食之選

泰國有無聖誕節？唔知，但香港可以有泰式聖誕餐，好似將軍澳澳南海岸的CHILLI LIME趁佳節、於即日至2023年1月5日期間推出二百多元的抵食聖誕2人或4人套餐，菜式豐富，不少更是泰國名菜，2人餐有好似冬蔭功大蝦湯、泰式柚子鮮蝦沙律、印度烤雞肉、牛油雞咖喱配烤餅、泰式香肉碎羅勒葉包、泰式青檸辣椒汁蒸魚等，還有杧果糯米飯、槨子雪糕及多款雞尾酒和椰青等。而4人餐選擇更多，好似酸辣椰奶雞湯、泰式生蝦、串燒、泰式馬沙文牛肉咖喱、黃咖喱炒椒蟹、泰式鹽焗燒魚等，吃香喝辣過一個辛香聖誕！

搞鬼應節中式點心

去茶樓一盅兩年都可以慶祝聖誕？係，時尚中式點心菜館「 飲茶YUM CHA」由即日至12月31日聖誕節期間、搞鬼地推出3款鬼馬鬼馬趣致創意的聖誕點心，包括紫薯小紅帽、鹿仔芝士杯、聖誕樹吉士脆角。紫薯小紅帽紅當當的，猶如迷你聖誕帽，而入面的紫薯餡，清香微甜。傳說聖誕老人會坐住馴鹿車到各地派禮物，而這款鹿仔芝士杯，用上聖誕鹿仔作設計靈感，Tiramisu杯香濃軟滑，與朋友仔柯打多幾9杯，整個馴鹿車隊都仲得！至於聖誕樹吉士脆角則是綠色的樹身配上朱古力餅乾條樹幹，造型鬼馬，一口一棵聖誕樹，豪氣！