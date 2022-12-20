崔碧珈聖誕搵周公　一於瞓到癲抗疫

藝人崔碧珈（Anita）與郭思（Suey）今日（20日）出席慈善活動，表演唱歌及與小朋友玩遊戲。聖誕將至，Anita笑言會於家中睡到飽抗疫：「出面一定好多人，同埋想爭取時間作歌同準備下年曲目，近期造緊幾首歌，以愛情為主題，希望夠時間下年出碟，另外都好努力練習發音、唱歌、彈琴同跳舞，依家咬字清晰好多。」問到會否想開騷？她指和公司有共識，若時機到就自然會開，要先儲多點作品。另她表示原定計劃農曆年和媽媽去旅行，但或許要出埠工作所以暫時擱置：「應該超過10年冇同媽咪一齊旅行，佢本護照都可能過咗期。（帶埋媽咪出埠做嘢？）我驚到時掛住做嘢悶親佢。」

至於Suey就表示聖誕會與朋友去露營過平安夜：「之後就要為賀歲片《超神經械劫案》宣傳，今次角色比較特別不過唔穿得住。」新戲有多位男神包括張敬軒、洪嘉豪及魏浚笙等參演，問到有否被電暈？她笑言今次很好福利：「最多近鏡頭係同軒公，我哋大概距離係用毫米嚟量度，每次同佢太近嘅時候我就好驚唔敢望，會望第二度，呢套劇真係好多靚仔。」身旁Anita即表示羨慕，還即場自薦為Suey做助手。下年暫時仍專注拍劇拍戲的她，直言很想以歌手身份和大家見面：「要努力啲裝備自己先，依家香港市場好大競爭。」