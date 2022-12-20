聖誕送手機　3大品牌優惠埋身睇！

聖誕佳節臨近，很多人都打算買手機作禮物送畀另一半，適逢最近有廠商推出聖誕節優惠，現時入手就更加精明！

電競手機平一千

ASUS Mobile HK即日起至2023年1月3日推出聖誕狂賞，兩部電競手機ROG Phone 6(16G/512G) 及ROG Phone 6D，分別激減$1,000及$600，優惠價分別只需$7,998及$7,398，再送空氣動力風扇6及Nanoleaf迷你三角形燈板。另一邊箱單手旗艦機Zenfone 9同樣減$600，優惠價由$5,098起，並加送Zenfone 9 Smart Backpack Mount，令單手拍攝變得更輕易!

銀河贈品各不同

Samsung聖誕禮遇優惠期由即日至12月31日，優惠涵蓋多款Galaxy產品，包括摺疊手機Z Fold4及Z Flip4、旗艦手機S22系列、平板電腦Tab S8系列、手提電腦Book2 Pro及Pro 360、無線耳機Buds2 Pro、智能手錶Watch5系列等。入手以上產品各有不同贈品，例如買Z Fold4就送Buds2無線降噪耳機及ITFIT三合一無線充電板，買S22或S22+則送無線閃充充電板P2400。另外，凡經三星專門店、特約零售商或經銷商購買以上指定產品，加購Watch5或Buds2 Pro，即可享$700元或$500限時組合折扣優惠。

諾記最多減千二

Nokia即日至12月31日推出聖誕狂賞優惠，多部手機包括XR20、X20、X10、G50、G21、G11 Plus及C21以折扣價發售，其中Nokia XR20售價降至$2,998，減足$1,200！另外推廣期內經香港特約零售商或經銷商購買C21或G11 Plus，即可免費獲贈Nokia無線藍牙耳機乙對，價值$498。