輕．功︱鄭俊弘扮中韓混血兒　亂噏廣東話唔使記對白

鄭俊弘（Fred）於TVB劇《輕．功》中，與黎耀祥有不解之緣，昨晚（19日）一集更爆出兩人原來是父子關係，事情相當耐人尋味！Fred於戲中飾演中韓混血兒，性格戇直開朗加上半桶水廣東話，經常鬧出不少笑話，深得觀眾喜愛，Fred亦指這個角色好玩：「成日講錯嘢，九唔搭八咁，所以喺現場亂噏都得，唔使點記對白。元植（戲中角色名）比較天真同活潑，所以我演呢個角色時都覺得自己後生咗、開朗咗。同埋個角色都係好鍾意打功夫，又會唱吓歌彈吓結他，同我有啲相似，好似一個傻版嘅我！」

劇中Fred是一位物理治療師，有不少啪骨場口，為求效果逼真，Fred拍攝前專誠跟師傅學習，無綫娛樂新聞台當日直擊Fred其中一場啪骨場口，見Fred認真聆聽師傅講解，親自落場時亦好快上手，非常專業。Fred還指啪骨一點都不簡單：「要摸啱啲位去啪，真係要用好多年時間去訓練，我拍攝時都只係做啲動作，但我都真係學到一、兩招啪到嘅，朱仔（朱敏瀚）日日開工前都叫我幫佢啪。」提到與視帝祥哥有不少對手戲，Fred直言學到好多嘢：「拍攝遇到咩問題都會問阿爹（劇中對黎耀祥之稱呼），同埋會一直觀察佢做戲，睇佢點樣排戲、理解劇本，就算大家排好戲，佢都會繼續自己喺度排戲練對白，我都偷咗佢呢招。」