產後極速收身　梁靖琪食辣「遺傳」畀大仔

近年積極進軍飲食界的梁靖琪（Toby）今個農曆新年再有新搞作，繼中秋節推出減甜月餅後，再度聯乘已有75年歷史的香港點心老字號推出特色賀年糕點。為追求突破傳統，他們研發了麻辣口味蘿蔔糕，讓大家過一個火辣辣新年！已是兩子之母的Toby向來將家庭放在第一位，今次推出賀年糕點或多或少與她的「辣妹家族」有關，做生意之餘也不忘「自肥」，她說：「今次推出麻辣蘿蔔糕係因為我同老公都好鍾意食辣，基本上我全家都好鍾意，特別媽咪屋企人嗰邊，佢哋直頭可以食成隻辣椒。以前我媽咪最食得辣，依家應該係輪到我喇！」

身為家族新一代的辣妹掌門人，Toby更成功「辣着」原本不吃辣的老公施雋賢（Jon），她說：「我老公以前唔食辣㗎，因為我嘅關係，佢依家都食到BB辣，佢食過今次嘅蘿蔔糕都話好完美！」更令人想不到的是，這種辛辣基因早已遺傳給大仔Roman，Toby憶述：「有次喺家姐屋企打邊爐，佢唔小心放咗隻辣椒入口，當時真係癲咗。不過從此之後佢慢慢接受到，我成日叫佢唔好食辣，佢反而會話少少辣都OK，希望佢大個可以陪我一齊食麻辣打邊爐啦！」

身為代言人兼老闆的Toby日前除了為產品拍攝宣傳照外，又即場示範煎自家蘿蔔糕及年糕，更邀請到姨甥仔試食。拍攝當日Toby明顯瘦了一圈，展現了產後極速收身的成果，她表示原定12月入組拍攝新劇，所以秘密特訓了一個月Keep Fit，最後拍攝工作卻延遲到明年初。Toby表示：「因為今次新劇角色係好識打扮，我要着好多靚衫，自己都想以最佳狀態見人。坦白講生完第二胎真係好難減，可能我係肥底，好彩自己好勤力做Gym同紮肚，老公都讚我Fit咗好多。」