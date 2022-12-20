郭思琳產後仍肚凸凸傳再有喜　張建聲家居意外手臂縫14針

張建聲、郭思琳、沈震軒、唐文龍等在尖沙咀出席娛樂公司記招。張建聲與郭思琳將拍攝商業諜戰片《反間》，預計2月開工，電影沈震軒、吳浩康沈亦有份演出，但郭思琳指與老公吳浩康應該沒有對手戲，暫時也不清楚片中關係，建聲笑說：「佢呢排乖唔乖先，唔乖就加場打戲畀你打佢。」

張建聲近日上載左手臂縫針傷勢，原來是發生家居意外：「屋企有部入櫃式微波爐，諗住伸隻手入去托部機出嚟清潔，點知畀幾粒螺絲kick住咗，一扯出嚟就𠝹傷爆咗。其實係前兩日嘅事，但係好忙，尋日晏晝先去醫院，但係去到好多人，不如開晒會凌晨再去醫院。」建聲指醫生為他縫了14針，趁機欣賞醫生縫針手藝，為日後拍戲準備：「幾得意 嘅，自己唔係好怕皮外傷。」但他指可能因流血令到頭暈暈，幾乎不能出席記招。

早前生完BB的郭思琳，新片將是她產後復出第一套電影，仍肚凸凸仍的她被問到是否再有喜？她笑說：「唔會咁快，未收身啫，依家都紮緊肚努力修身。」思琳指老公也被她儲肥，要一起修身，又指現在離開兒子一會已感不捨，相信拍戲時會加倍掛念：「但係唔得，呢一年好似困住咗喺屋企咁，一定要出嚟做嘢，唔係會有心理病。」她指老公也有幫手湊仔，大部分時間屬於神隊友，但有時也會是豬隊友，新手第一胎也屬正常。此外，唐文龍將為足球題材的新片飾演教練角色。