Q：我今年18歲，男朋友23歲，我們拍拖兩年，每月會去住酒店3至4次，每次事後，男友都是教我用花灑直射灌洗，他說用這個方法又乾淨又能避孕，更試過用手機大特寫拍低灌洗過程，說用來教其他朋友避孕。我有跟他說射水的衝擊力會弄到體內赤痛，他會安慰一下，但認為灌洗沒問題。但近來我發現灌洗後下腹會隱隱作痛連續兩三日，似經痛，是不是有後遺症？我很擔心但又不知怎樣處理？

阿Pat

A：為免性健康進一步受到傷害，你應立即停止在性行為後以水灌洗陰道，此舉非但不屬於正規的避孕方法，且會嚴重損害女性的內生殖器官，一來自來水會使陰道及子宮內部易受細菌感染；二來花灑射水的撞擊力更會傷及身體內部。很多年前外國曾發生過可怕的性侵犯案例，兇徒於性侵犯女事主後企圖洗掉生物證據，用噴射式花灑強行灌洗受害人的陰道，因衝力過大而使受害人即場休克頻死，救治後仍失去生育能力。

你竟然肯首接受錯誤灌洗的方法，確實太過匪夷所思。新一代女性的見識廣博，偏偏在談情說愛時容易迷失自我，未有同步提高自我保護意識。究竟是你們的避孕知識貧乏？或是男朋友壓根兒自私得很，沒愛惜你？你又何以容許男朋友向其他人發布私密影像？必須慎防影像性暴力。姑勿論如何，假若連你本人都不愛惜自己，最終只會吃苦頭。下腹疼痛是明顯警號，宜盡快進行婦科檢查，並立即停止長遠傷害身體的做法。今日節育科技發展迅速，一個安全套或每天服用一顆避孕丸已能有效避孕，莫做高風險行為而傷害身心！

李偉儀