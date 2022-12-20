張敬軒演唱會正式開鑼：之後是人生新一頁

張敬軒（軒公）視為紀念入行20年周大總結的共11場跨年《Revisit演唱會》今晚假會展開鑼，而頭場是專為Fans Club而設，更由歌迷會提供應援物給入場歌迷，包括有手幅及應援手帶等。

約8時32分，染了金髮、身穿全套白色閃光衫褲的軒公，跟10多位舞蹈員現身T字型舞台，獻唱一首《Deadline》為個唱揭開序幕，期有發放煙花，現時歌迷叫喊聲震裂場館，軒公又走近觀眾席，着全場歌迷起身齊跳舞，再唱出《Sweet Escape》及《Stop the Time》 。

軒仔形象是夜衣香鬢影，是他今年365日內第27場演唱會：「我會獻唱只限今晚會演繹嘅歌，我哋啲會員唔會Hard Sell人買嘢，多謝Fans過去一年嘅課金。」由於每位歌迷僅得一張「獨家村」座位，他又笑說：「一個人嚟，可能兩個人走，呢度有冇單身人嚟，我想睇吓有冇啲啱我嘅。」

有歌迷趁機送花花氣球、巨型蒸籠，籠內有兩個包，還印上「大精籠」、「精精日上」字句，軒公笑罵：「你哋百厭。」又以「龜板」形容蒸籠。他又指今次個唱是20年周最後一站，之後就是人生新的一頁。