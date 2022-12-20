巨乳美女Xkalty Coser界突圍

家陣有唔少女網紅都有玩Cosplay，除咗本身係動漫迷之外，好多時都係諗住影輯相嚟呃吓Like，吸引多啲網友注意，如果身材激凸加埋性感尺度勁啲，分分鐘好似來自美國嘅Xkalty咁，可以獲得超高人氣。

上圍激凸

有咗互聯網呢個平台，令唔少女Coser多咗出位機會，特別係樣靚身材正兼且敢於作性感演出嘅話，真係好易變網紅！嚟自美國加州洛杉磯嘅Xkalty，就有齊走紅嘅條件，特別係嗰對激凸車頭燈，令佢可以輕易還原日本ACG作品中嘅巨乳女角色，加埋佢玩起Cosplay嗰陣超認真，着得勁少布都唔介意，所以獲得唔少網民激讚。

打機高手

其實Xkalty唔止擁有一對令男士睇到眼凸嘅上圍，仲有一對好叻打機嘅雙手，當初佢之所以得到網民注意，係因為佢以網名「Yukki Kojima」開始做打機直播，展現出高超嘅技術同了得嘅口才，但人氣去到某個高度就出現停滯，於是一向玩開Cosplay嘅佢，喺某次打機直播時換咗Cosplay造型登場，結果網民反應熱烈，佢胸前嗰條深溝更加係一夜爆紅。

賣弄性感

呢次成功經驗令佢開竅，每晚都以性感Cosplay形象進行直播，人氣隨之急升，更為佢帶嚟唔少搵銀機會。家陣佢唔止利用兩個藝名分開經營社交帳號，又活躍於各大Cosplay活動。另一方面，扮相愈嚟愈性感嘅佢，開始經營OnlyFans帳號，為會員帶嚟露肉度更高嘅寫真同影片，對於鍾情巨乳美女嘅男士嚟講，真係一件喜訊！