莊鍶敏親揭「被離婚」爆喊：以為遷就會得到長遠關係！

藝人莊鍶敏（Jacquelin）早前宣布跟結婚兩年多的台灣老公離婚，日前接受專訪剖白箇中感受，她指最難過的時刻，是今年10月份拍攝《狀王之王》之際，因雙方關係突起變化，幸得同劇演員陪伴及開解，令她渡過難關。

Jacquelin透露是應對方暗示而提出離婚，她舉例說：「佢會提出一啲我做唔到嘅要求，例如叫我去台灣住，加上相處同溝通時，佢變得好冷淡以及容易發脾氣，傾偈時感覺到有問題，我就問佢係咪想（離婚）。」至於有否想過飛去台灣找對方以挽回婚姻？她無奈說：「我有提出不如我過去台灣同佢傾吓，大家面對面討論，但對方話唔需要，叫我唔使過嚟，佢都話唔使，如果我夾硬過去，咁我會唔會見到我唔想見嘅嘢架！」

對於這段婚姻，Jacquelin直言有盡力過，亦有付出過：「之前未封關我飛咗40次台灣，連入境處都問我做乜飛到咁密，只係2021年台灣唔接受任何入境申請，到2022年開番，我即時申請過去。」講到當初結婚，她否認為結婚而結婚，但承認決定是有點倉卒，說時不禁拭淚：「當時以為靠遷就，就可以得到長遠關係，我太相信佢一開始嘅承諾。（有咩領悟？）應該要相處耐啲先決定結唔結婚，兩個人要理念一致，唔可以為遷就對方而唔坦誠講出自己想法。」她坦言今次經歷當上了一課，但不會為此而後悔。

經過婚姻失敗，Jacquelin不諱言對異地戀怕怕，若有得揀，絕不會再選異地戀，但想做媽咪的心態卻不變：「依家諗係咪要雪卵。（依家雪係咪太遲？）咁算啦，我可以領養，

小朋友唔一定要自己生，就算唔係親生，但由你去養育對方，都可以好錫。」