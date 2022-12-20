譚偉權重現「12隻恐龍去野餐」經典　同小朋友打成一片

出道近30年的譚偉權（Gary）近日為聖誕活動《十二隻恐龍過聖誕》，與一眾小朋友齊齊穿上恐龍服飾重新演繹《白石嶺公園》MV，以結他自彈自唱，更與小朋友打成一片玩麻鷹捉雞仔、過馬路及在戶外草地齊齊野餐，重現《12隻恐龍去野餐》溫馨快樂場面，拍攝期間，無論路過的大人或小朋友亦表現興奮，有人更高呼「回憶返晒嚟」。

Gary坦言：「呢首經典兒歌MV，畀歌曲翻紅的機會！《白石嶺公園》彷彿令我永遠留住青春一刻，對我演出好有幫助！全新MV會喺我社交平台不日發布，亦希望藉今次活動令歌曲再次紅遍全港，繼續成為每一代小朋友嘅集體回憶！」

Gary哥哥近日忙着演出音樂劇《我們的青春日誌》，吸引不少圈中好友捧場支持，早前莫文蔚及其母親亦親臨現場支持。Gary哥哥表示，「《我們的青春日誌》是香港首個長壽音樂劇，希望一直可以演出下去，只有有觀眾，就會一直做下去！」

他續稱現時除演出音樂劇外，正拍攝電視劇《異空感應》，與陳家樂合作愉快，時間雖然有點趕急，但能夠做自己喜歡的事，仍然感到十分開心！早前亦完成拍攝其他作品，但仍在後期製作中，尚待播出。在電視及電影方面，未來他希望可以與不同前輩合作，因為在他們身上獲益良多；至於在舞台劇方面，他則希望可以與後輩合作，因為在年輕一代的舞台劇演員身上可以感受到他們的熱情，互相刺激大家，繼續燃燒演出的夢想。