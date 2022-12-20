嚟緊聖誕節好多人都會搞派對，成班朋友一齊吃喝玩樂，真係諗起都開心呀！不過，其實留喺屋企睇日本AV嘅「狂歡派對系列」一樣咁興奮，因為當中嘅女優參加派對愈玩愈瘋狂，仲主動挑逗男人，最後演變成淫亂大混戰添！

奇迹大混戰

喺Hunter出品嘅《中出後宮亂交》中，任職白領嘅大雄一個人喺屋企過節，感到孤單又寂寞，不過奇迹卻突然出現，公司四位小花居然主動登門造訪，仲話特登嚟同大雄開派對狂歡一番，成班人飲飲食食玩得不知幾開心，四小花仲玩到剝晒衫剩得胸圍底褲，興奮地互相撫摸，更邀請大雄加入戰團嚟個激烈大混戰，四女從大雄身上盡情苛索快感，搞到佢幾乎精盡人亡呀！

無性不歡

由片廠KMP推出嘅《亞文化GAL泥醉派對》入㕅，乙愛麗絲同小露露呢兩GAL系索女生性放蕩，更加可以話無男不歡，今次兩人聯手出動，勾引男人去到情趣酒店開派對。大家玩兩玩兼兩杯到肚之後，兩女就變得狂野撲向男方又攬又錫，仲主動吹奏一曲，繼而上床大玩三人行，完事後又再喝吃一番，然後又再狂歡，夠晒盡興！

力戰眾男

SOD推出嘅《夜晚交歡到早上巨乳JD》，講述朝田日葵一個人去酒吧飲酒，飲多兩杯後就開始醉醉哋，隔籬枱班鹹濕仔見到葵妹如此秀色可餐，就撩佢去酒店房開派對，一入到房，班仔即刻露出狼相，群起向阿妹圍攻，雖然力戰眾男係有啲辛苦，但係久未嘗過快感嘅日葵，今次可以話盡情地享受到夠！

簡評

由於本仙好多老友都移咗民，想開派對都搵唔到腳，好在日本AV界有「派對狂歡系列」畀我欣賞一下，幻想自己置身其中玩得幾咁興奮！今次為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《中出後宮亂交》，因為當中班女優個個都白皮肉嫩又玩得放，加上四女一男混戰，完全滿足晒男人想玩一王多后嘅幻想，認真夠晒淫亂同歡樂！