【是日通勝】

農曆十一月廿八

壬寅年 壬子月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、解除

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：25、27、28、38

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：勉強無幸福，處理感情問題時切忌自欺欺人。

金牛座：笑多一點易吸引貴人，不要再苦口苦臉了。

雙子座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

巨蟹座：幸運指數排首位，感情生活愜意，無憂無慮。

獅子座：貪字得個貧，謹記知足常樂，騙徒無機可乘。

處女座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，不要輕言放棄。

天秤座：忍讓要有個限度，別被愛情蒙蔽自己的理性。

天蠍座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

人馬座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

山羊座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

水瓶座：求財忌大貪，投資過於進取有可能得不償失。

雙魚座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）虎 行衰運

鼠：鴻運當頭，生活無煩惱，工作漸入佳境。

牛：精神奕奕，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

虎：是日沖煞，衰運來臨，謀事易一波三折。

兔：情緒不穩，易意氣用事，衝擊人際關係。

龍：生活與工作均稱心如意，得着比預期多。

蛇：偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

馬：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

羊：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

猴：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

雞：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

狗：生活多煩惱，但千萬不要化悲憤為食量。

豬：被棘手問題殺個措手不及，有逃避想法。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

化解犯太歲

每年都會有幾個生肖「犯太歲」，程度有輕有重。2023癸卯兔年犯太歲者包括：兔、雞、馬、鼠及龍，而冬至後已步入來年的氣運，可以開始佩戴來年的吉祥物。

兔（犯本命年太歲）：生活會出現不少變化，情緒起伏特別大，易胡思亂想，也會影響決策能力。最適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業或搬遷等，有助化凶為吉。另外，也會影響健康運，避免參加高危活動之餘，主動捐血或洗牙，也有化解之用。有利生肖飾物：狗形飾物

雞（沖太歲）：在各種犯太歲中，以沖太歲的變化最大，尤其容易涉及各種人生大事，如轉工、置業、搬遷、結婚或分離等。感情關係最受影響，已有伴侶者如沒有計劃結婚或生育，易出現感情上的衝擊，主動訂婚、結婚、添丁或聚少離多，皆有助穩定關係。單身者容易開展感情，但較難穩定發展。有利生肖飾物：牛形及蛇形飾物

馬（破太歲）：破太歲有破壞之意，代表固有關係容易遭受破壞或與人反目。流年宜加倍注意自己的言行舉止，慎防禍從口出。有利生肖飾物：羊形飾物

鼠（刑太歲）：刑太歲主有輕微麻煩及是非，易影響人際關係，凡事低調為佳。有利生肖飾物：牛形飾物

龍（害太歲）：害太歲之影響相對輕微，主有陷害之意，易有小人作祟，只要少說話、多做事便可。有利生肖飾物：猴形及百解飾物