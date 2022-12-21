歌視兩棲︱炎明熹秘密殺入《愛．回家》挑戰演技

「聲夢人氣王」炎明熹是炙手可熱的新星，17歲的她私下相當貼地，早前與閨蜜組隊參加校內歌唱比賽，更以真名王佳恩登場爭冠軍。除了參加比賽，她日前更秘密客串無綫處境劇，實行全方位挑戰自我！

無綫選秀節目《聲夢傳奇》3料冠軍炎明熹（Gigi）出道短短一年，憑紮實唱功成為樂壇耀眼新星，加上早前在《聲生不息》表現亮麗，成功打開內地市場。雖然升價百倍兼人氣爆燈，但她不將自己局限於唱歌，還「踩過界」去演戲，繼之前拍攝劇集《青春本我》後，日前秘密為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》客串，有份合作演出的李俊華（孖八）將合照上載至社交網並留言：「今日一齊拍劇，角色分配得好真實。」惟之後卻以「閃電手」刪相，明顯想保持神秘，觀乎相中2人的衣着及孖八的留言，Gigi大有機會做回自己飾演年輕歌手，而擅長跳舞的孖八未知是否飾演舞蹈員。

校內歌唱比賽勇奪冠軍

Gigi演藝生活多姿多采，但鏡頭下仍然是個平凡學生妹。將於明年考DSE公開試的Gigi，非常珍惜最後的校園生活，亦希望與同學們留下難忘回憶，故早前以真名王佳恩報名，聯同兩個閨蜜組隊參加校內歌唱比賽。在網上曝光的初賽片段中，以英文歌《Love Story》上戰場的3人表現合拍，企正中間的Gigi雖然以素顏四眼校服Look登場，但仍難掩星味，舉手投足都有台型，而其餘兩位閨蜜唱功亦不俗，結果輕鬆殺入決賽，她們及後以一曲《小幸運》揮低其餘兩隊勁敵，勇奪冠軍。

身為校內風頭躉的Gigi，賽後緊接出席學校聖誕聯歡會，繼續以真名王佳恩獻唱新歌《好想約你》，全場師生表現興奮，有同學更高舉燈牌應援，令聯歡會瞬間變成Gigi的小型音樂會，她在台上表示望透過歌曲向同學送祝福：「希望大家新一年事事順利，一齊共同進退，同埋遇見難關都唔好放棄，可能會成為一個突破嘅機會，希望接下來可以約你想約嘅人。」台下一眾同學反應熱烈，當中有人高呼：「我都想約你呀」、「你唔准拒絕我」，逗得Gigi笑不攏嘴。該片段在網上瘋傳，網民紛紛留下搞笑評論，除了大讚其唱功，更笑指王佳恩是炎明熹最大勁敵。

對於以真名參加校內比賽兼勇奪冠軍，Gigi受訪時竟表示當初對比賽沒信心：「本身覺得無望，因為初賽唔係唱得好好，但係竟然入到，所以我哋把握呢個機會，為大家製造一個美好回憶。」更指雖然比賽期間有甩漏，但並非以歌星身份來演繹，而是以學生身份，就如平常人，故演出未有太大負擔，至最後獲獎亦超開心，她還大讚其餘參賽者水準高：「高手在民間嘛！啲同學仔都好勁，我感受到大家盡全力享受最後嘅校園生活，個個都全力以赴去做，所以我好想企上台去體驗呢個感覺。」

活躍於校園生活的Gigi曾多次為校爭光，網上流傳一張其學校「2018-2019年度—課外活動獎項」列表，當時還是中二的她在校外奪得共7個有關唱歌的獎項，去年更獲學校頒發音樂課外活動優異獎，認真叻女！