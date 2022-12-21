娛圈單打︱財閥家的小兒子 現實比戲更離奇

韓流男神宋仲基主演的年末壓軸大戲《財閥家的小兒子》氣勢如虹，收視率狂飆至24.936%，躍升為今年最高收視劇集；更打破《愛的迫降》紀錄，成為有線收費台歷來最高收視第2位，非常巴閉。目前還有兩集才大結局，有力問鼎歷代收視冠軍寶座。

此劇圍繞全韓最大企業順洋集團子女爭奪繼承權展開，收視功臣首推飾演順洋創辦人、財閥家大爺爺陳養喆的李聖旻。他演技精湛，將大財閥的囂張奸詐、冷酷無情演活，同時又將患病老人的可憐無助發揮到極致，相形之下，宋仲基發揮不大。外界批評男神「濾鏡開太大」、「全劇一個抿嘴表情」則未免太過挑剔，皆因他由40歲演回20歲，裝嫩一樣要演技。

當然，《財》劇之所以這麼引人入勝，乃係劇情被指影射港人熟悉的三星集團，而且現實比戲劇更狗血更離奇。三星創辦人李秉喆原屬意將集團傳給長子李孟熙繼承，偏偏李孟熙欠缺生意頭腦，待他得悉父親打消讓位給他的念頭後，決定大義滅親檢舉三星走私糖精原料，導致二仔李昌熙頂替父親入獄半年。

李昌熙出獄後原以為父親會對此感恩傳位於他，詎料李秉喆最終屬意傳位給三子李健熙。李昌熙一怒之下，聯同大哥頂證父親向海外轉移資產，事件雖然沒有動搖三星的王國地位，但是二子被李秉喆轟出家門，甚至以妄想症為由將他監禁在美國精神病院，一頭家四分五裂！

儘管現已是21世紀，但豪門爭權依然堪比古代王子爭位，既激烈又殘酷。《財》劇大爆，皆因某程度反映現實也。