「仁濟愛傳家」護老同行計劃中心開幕典禮　荃灣民政事務專員區家盛太平紳士親臨主禮

【營業資訊】仁濟醫院早前舉行「仁濟愛傳家」護老同行計劃中心開幕典禮，並邀請荃灣民政事務專員區家盛太平紳士擔任主禮嘉賓，聯同中國銀行(香港)機構業務部總經理孫德民先生及仁濟醫院董事局成員主持典禮。

仁濟醫院董事局主席葉恭正博士致辭時表示：「今年是非常特別的一年，除了慶祝香港回歸祖國 25 周年之外，亦是仁濟醫院 55 周年誌慶，今日很高與在這富紀念性的日子與一眾嘉賓一起見證本院一個新服務單位的誕生。」

「仁濟愛傳家」護老同行計劃由中國銀行(香港)資助開辦，計劃為社區長者照顧者提供多元化培訓及活動，全方位支援照顧者。中國銀行(香港)機構業務部總經理孫德民先生致辭時表示：「中銀香港長期以來致力關心長者福祉，積極承擔企業社會責任。我們於 2021 年起資助『仁濟愛傳家』護老同行計劃，旨在加强對社區長者照顧者的支援，減輕照顧者的壓力，同時推動各界關注和支援有需要的長者和護老者，為照顧者營造友善關懷的工作環境。」

「仁濟愛傳家」護老同行計劃團隊定期在本院或其他合作機構的長者鄰舍中心為照顧者舉辦不同的訓練及活動，團隊成員包括物理治療師、護士、營養師、社工及體適能教練等。參加者可透過參加計劃活動累積積分，並以手機應用程式「祝福行動傳承戶口」紀錄積分，積分可在服務期內兌換不同的照顧服務。計劃亦會為年滿 75 歲或以上的體弱被照顧者，由專業團隊設計個人化的復康訓練，以提升被照顧者的活動能力，加強支援護老者。

計劃受惠者陳觀恩先生對計劃協助表示感謝，稱早前妻子完成髖關節手術後生活無法自理，起床、洗澡、大小便等都需協助，令他承受巨大壓力。計劃團隊介入後，為陳太設計復康訓練，支援康復過程，並資助陳先生購買康復用品，令家居環境更加安全，壓力得以減輕。

計劃服務對象以年滿 18 歲或以上正在社區照顧長者的護老者為主。有興趣人士，歡迎致電3749 9019 與中心職員聯絡，了解服務及詳情。

服務查詢：

「仁濟愛傳家」護老同行計劃

地址：葵芳貨櫃碼頭路 77-81 號大鴻輝(葵涌)中心 6 樓 606 室

電話：3749 9019

電郵：flcp@ychss.org.hk

服務時間：星期一至五 上午九時正至下午五時三十分