對撼MIRROR？張敬軒一嘗男團滋味　自嘲「中彈老年團」

張敬軒（軒公）視為紀念入行20周年大總結的共11場跨年演唱會《Revisit張敬軒演唱會》昨晚假會展開鑼，與他老友鬼鬼的天后容祖兒專程撐場，期間更不時以手機為軒公影靚相，由於是場專為Fans Club而設，故當偶像軒公出場時，粉絲即陷入瘋狂狀態，不斷吶喊，場面震撼。以白色閃爆造型登場的他，演繹幾首歌曲後便火速變裝，換上另一套膊頭有誇張配飾的黑色西裝、腳踏7吋高踭鞋再度登場，他說：「未試過拖住兩朵咁大嘅花唱歌，要淋花先得，兩朵花除咗遮光，防UV都一流。」更指此乃出道以來穿最高踭的鞋，笑言要向廣大女同胞致敬，感謝她們為了市容及男士賞心悅目，獻出她們的腰骨。

談到疫情3年來舉行的演唱會，軒公坦言考驗一次比一次大，自爆為了團隊安全，今次演唱會沒有正式綵排，與樂隊亦僅隔空練習，直至開騷前只排過兩次，感謝團隊體諒。之後軒公換上閃片西裝，自彈自唱《靈魂相認》及《遙吻》，引來台下粉絲尖叫連連。深受廣告客戶愛戴的他，也有為粉絲謀福利，於現場隨機送出幾份代言的產品，當中包括米線禮券、電動牙刷套裝及手機送給現場觀眾。軒公亦有於個唱內一嘗男團滋味，笑指會做盡最難頂的動作，隨即演繹僅屬歌迷會專屬場次的限定歌曲《懷舊情人》，軒公聯同隨舞蹈員走勻舞台，期間出盡力扭動身體，又大派心心冧盡歌迷，緊接唱出《無城有愛》，事後他忍不住嘲笑與一班舞蹈員為「中彈老年團」，更說：「我哋呢隊係中彈老年團，將我當年建立嘅唱作人身份毀於一旦。」

而於Encore環節，軒公演繹《過客別墅》時，感慨指自己未必是最有希望的歌手，但會盡力做到不會令人失望，之後獻唱《叮噹可否不要老》緬懷後已故的「叮噹」配音員林保全，原定他以一曲宇多田光的經典日文歌《First Love》來完場，屏幕配以啜核廣東話拼音，軒公笑指是「國際中文版First Love」，保證粉絲一定識唱，並著全場人士大合唱，搞笑非常，不過軒公演繹完該曲後，即時現場亮燈，粉絲也不願離場，最後軒公又再現身獻唱《老了十歲》才完場。