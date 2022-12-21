【捱過星期三】打卡玩樂一條龍

都說一周之中最難捱是星期三，想要更好地度過此日，當然要諗定今個聖誕假期去邊玩！唔想太操勞，又唔想太無聊？不如考慮以下兩個集打卡、玩樂於一身的親子好去處，玩之餘仲可以做埋善事添！

【慈善芝麻街】

想打卡、睇展覽兼做善事？不如到每年聖誕期間都會與「香港血癌基金」聯辦籌款活動的海港城，今年與《芝麻街》合作推出「MERRY STREETMAS」，不但帶來兩大打卡場景，還有多個精彩活動，包括限量版MERRY STREETMAS毛公仔環保袋慈善義賣、工作坊及聖誕老人和Elmo見面會等，活動所籌的善款將撥捐「香港血癌基金」。

另外「海港城美術館」更有「Friendly Neighbours」展覽，邀請了英國著名藝術家Jon Burgerman，以童趣十足的風格，重新詮釋《芝麻街》經典角色，為慈善創作超過40件獨一無二的畫作和期間限定精品，展覽所得的20%收益將作為善款。此外，海運大廈露天廣場還打造成「旋轉獨角獸樂園」，設有6大必影「獨角獸 Merry-Go-Round」打卡位，以及40多棵幻彩閃亮聖誕樹，超夢幻。所有活動至2023年1月2日止。

【巨型牛奶盒】

想支持本地品牌、玩得「貼地」兼做埋保育？可以到旺角T.O.P與「十字牌Trappist Dairy」由即日至2023年1月31日聯手的《T.O.P x 十字牌 • 想你身體健康過冬日》，活動不但有兩大主題許願打卡勝地，包括「奶裏只得我共你」戀人小屋，以及包含過百個經典牛奶箱鑲嵌設計的「味來見」神奇時光隧道，還有限量版聯乘精品換領及十字牌手作坊可參加。此外，T.O.P更與「香港牛物種保護協會」合作，凡於場內消費滿$400，即可獲獨家扭蛋，每換領一隻扭蛋，T.O.P會同時捐贈一份牛草予大嶼山瀕臨絕種的亞洲水牛及包括大嶼及大嶼以外多區正受災中的黃牛羣，如若於指定商戶消費，更有部分收益撥捐「香港牛物種保護協會」，為守護牛牛健康出一分力。