傳唔肯再婚吵大鑊　劉愷威李曉峰一反常態唔再恩愛

內地「頂流女星」楊冪前夫劉愷威和內地女友李曉峰於11月中認愛後，不時在網上放閃，而近日兩人穿上情侶裝，第二度在機場被野生捕獲，而劉愷威搭住女友膊頭，盡顯廿四孝男友本色。不過李曉峰就未見如上次的「晒愛」表現，既沒拖手或亦沒有翹實臂彎男友，且經常右顧又盼，又忙疑似錄電話訊音，似乎不太享受男友的呵護。由於李曉峰「表現異常」，有網民即聯想到早前兩人疑吵大鑊傳聞，導火線更傳跟楊冪有關。事緣李曉峰曾在社交網發表一系列男方求愛過程的「霸總系列影片」，及後卻離奇將「炫耀片」全部刪除。

有爆料者稱李曉峰一直期待男友可以在直接社交平台高調的確其女友身份，只是男友顧慮到和楊冪離婚時，曾協議只要再婚女兒就歸另一方撫養，所以拒絕女友的要求，令她不滿，加上劉愷威的8歲寶貝女小糯米，看過李曉峰的照片後童言無忌謂：「頭髮短短好像男人呀！」讓李曉峰更「着火」，而跟劉愷威開火。

另一方面，李曉峰成為楊冪前夫女友後，被網民轟不斷消費楊冪，因此她與劉愷威疑吵架消息一傳出，網友譏她「活該」，紛紛回應：「楊冪真可憐，前夫交往被拿出來溜，分手了也沒放過她」、「活該！誰叫李曉峰老蹭楊冪熱度！」、「李曉峰太誇張了，一路蹭楊冪熱度蹭到底」、「李曉峰逆勢操作，這一波果然紅了」、「蹭熱度的感情果然無法維持」。