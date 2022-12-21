馬路三寶去Camping EP1　擋風玻璃保障冇煩惱

【特約報道】車主們，仲搵緊揸車好去處？不如約上三五好友一齊去Camping，隨時開車出發，享受遠離城市喧囂的大自然！不過，馬路上的意外實在難以預計，車主最好有多一手準備。例如前往親近大自然的地方，行車途中可能會遇到碎石襲擊的意外，有機會令前擋風玻璃損壞，影響開心遊玩的心情，這時揀啱車保就能省卻麻煩。想知更多不妨睇片跟馬路三寶去Camping 啦！

好彩中國平安網上汽車保險嘅指定全保計劃有3重額外保障，其中包括前擋風玻璃保障。因此大家在旅途中，前擋風玻璃唔小心被擊碎，都可以向保險公司申請索償。而且將由嚴選且具認可性的服務供應商進行擋風玻璃更換，信心與質素都有保證。大家需要留意，此項服務只保障前面擋風玻璃，上限為港幣3千元，沒有墊底費，每保單年度內只限索償一次。除咗前擋風玻璃保障，該指定全保計劃仲有車匙延伸保障及24小時路面緊急支援服務，係車主們最貼心的馬路3寶。

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■ 有效期：2023年6月30日

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