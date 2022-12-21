外娛十大新聞︱玄彬孫藝珍世紀婚禮　尊尼安芭官司最震撼

【玄彬孫藝珍結婚 全球粉絲祝福】

合作韓劇《愛的迫降》定情的韓國型男玄彬與孫藝珍今年3月舉行世紀婚禮，獲全球粉絲祝福，並於11月底升呢父母，孫藝珍一索得男，粉絲很好奇遺傳了父母優良基因的B仔，顏值到底有多高？而在孫藝珍婚禮上接到花球的女星孔孝真亦於10月與年輕10歲的美籍韓裔歌手Kevin Oh結婚。

不過，今年2月高調答應男友E'Dawn求婚的性感女神泫雅上月卻突然宣布甩拖，震驚粉絲！

【BTS宣布休團震驚粉絲】

韓國天團防彈少年團（BTS）今年6月適逢出道9周年，在毫無預警下宣布休團，震驚全球粉絲，而他們的當兵問題擾攘多時，最年長的成員Jin終於12月14日入伍，其他成員亦會陸續當兵。

而人氣女團BLACK PINK成員Jennie今年疑被黑客入侵手機，導致她與BTS成員V的約會私密照曝光，令戀情浮面。

【李政宰揚威國際】

今年繼續有韓劇熱爆全球，男星李政宰憑去年9月播映的韓劇《魷魚遊戲》成為首位在《艾美獎》膺視帝的亞洲演員。

女星朴恩斌就於今夏憑新電視台ENA的劇集《非常律師禹英禑》掀起另一輪煲劇潮，大結局收視高達17.534%，而男神宋仲基主演的新劇《財閥家的小兒子》於11月開播，收視持續上升，第11集已升至21.137%。

【尊尼事務所大「地震」 瀧澤秀明King&Prince離巢】

日本著名偶像兵工廠尊尼事務所，今年發生大地震，効力逾27年的前男星瀧澤秀明，2018年退出幕前成為副社長後，傳因與現任社長藤島Julie景子鬧不和，10月底劈炮走人。瀧澤離巢引發連銷效應，已故創辦人Johnny喜多川生前最後打造的組合King & Prince，3名成員平野紫耀、岸優太及神宮寺勇太亦宣布明年5月退隊，令組合變相分裂。

【香川照之爆鹹豬手停工+名導園子溫、神英雄爆性侵醜聞】

憑神劇《半澤直樹》演奸角走紅的日本男星香川照之，今年8月爆出3年前在夜店胸襲陪酒小姐醜聞後，被迫停工及停播廣告，傳要賠償逾4500萬港元。名導園子溫與榊英雄亦被爆多年前利用圈中「潛規則」，借試鏡性侵多名女演員。

【中居正廣傳患癌停工】

日本前組合SMAP2016年解散後，50歲舊將中居正廣近月傳出健康亮紅燈。他傳7月因盲腸炎入院後發現患盲腸癌，10月再低調入院做手術。他一直未有正面回應病情，但原定本月初復工的他，日前再延長停工至今年底。他上月底為棒球節目錄製片段時瘦到皮包骨，健康狀況令人擔心。

【尊尼特普世紀官司大勝安芭赫德】

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）控告美國女星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗於英國敗訴後，再戰美國法庭互告誹謗，於網上直播的公開審訊吸引大量網民追看，安芭被指證供矛盾，落淚虛情假意，網民指她是大話精現形！

今年6月尊尼對安芭指控成立，安芭對尊尼律師的3項指控只有1項成立，尊尼大勝，共獲賠1,500萬美元（約1.17億港元），但由於維珍尼亞州的懲罰性賠償上限是35萬美元（約273萬港元），他實際上獲賠1,035萬美元（約8,073萬港元）。安芭則僅獲賠200萬美元（約1,560萬港元），而其律師透露她無力支付賠償。事後尊尼事業捲土重來，安芭則敗走西班牙消聲匿跡。

到12月中又有意想不到發展，兩人庭外和解，尊尼「放生」安芭只需要她支付100萬美元（約778萬港元），而且由保險公司代支，尊尼將全數捐出做慈善。不過好勝安芭發聲明指自己不是認錯，只是對美國法律系統失去信心，不想再糾纏下去，她選擇捍衛真相，人生卻被毀滅。

【韋史密夫奧斯卡衰衝動 掌摑老友基斯洛克】

「成也Oscar，敗也Oscar」，這句說話對於美國男星韋史密夫（Will Smith）來說最貼切不過！今年3月，韋首次奪奧斯卡，但同時亦上演一場「動作戲」！他因不滿好友兼頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）在台上串爆有鬼剃頭問題困擾的太太珍達娉琦（Jada Pinkett Smith），而振夫綱衝上台掌摑基斯。結果，這把掌摑起千重浪，韋的好好先生形象一夜間蕩然無存。奧斯卡主辦單位美國影藝學院其後宣布，禁止韋出席美國影藝學院舉辦活動長達10年，包括奧斯卡金像獎，認真大代價！

【《壯志凌雲2》橫掃全球15億美元票房】

由荷里活影星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）映期因疫情一改再改，結果終於在今年5月上映為暑期打響頭炮。結果，影片口碑票房「雙贏」，刷新「靚佬湯」入行以來最高票房佳績！最終影片全球累積票房勁收15億美元，成為今年全球最賣座電影。有傳媒更指「靚佬湯」除了收1,250萬美元（約9,800萬港元）片酬之外，亦有額外2億美元（約16億港元）的票房分紅！

【莎蓮迪安宣布患僵硬人症】

54歲加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）於12月透過社交網站宣布患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），這是她之前一直出現痙攣的源頭。這病每一百萬人中約有一人患上，患者對刺激元素包括聲音、觸碰、情緒困擾特別敏感，會引發痙攣。目前沒有方法可以根治，但可以透過服用抗焦慮藥與肌肉鬆弛藥，去減慢病情的惡化。

莎蓮指病情影響日常生活的每一環，難以走路與唱歌。她被逼押後明年舉行的歐洲巡迴騷，目前正接受醫療團隊包括運動醫學治療師的復康治療，每天都重新建立自己力量與表演的能力。