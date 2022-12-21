【#娛樂Hashtag】葉巧琳曾沉迷打機變隱青　靠爸爸一舉動打救

歌手葉巧琳（Mischa）一向熱愛玩遊戲機，但原來其瘋狂程度超乎你想像，她自爆曾因打機而忘記參加考試，甚至有長達一年時間只在家打機變成隱蔽青年，最終是爸爸的一個舉動令她的人生重回正軌，想知道就要看本集《#娛樂Hashtag》！

近年發展得不錯的Mischa原來有過一段黑暗時期，她透露曾因為沉迷打機而荒廢學業：「喺美國嗰陣試過因為打機而錯過咗考試，成績好差，返咗嚟香港之後有一年時間淨係打機，冇理過學業同生活上所有嘢。」她直言這是一個非常不好的經歷，而最終走出來完全是因為其父親：「其實係因為我爸爸睇到一個廣告，係關於報讀音樂課程，所以係音樂打救咗我，令我重拾人生目標。」

雖然打機曾令她迷失，但Mischa認為新推出的音樂企劃《The Odyssey of Freya》能結合最愛的遊戲和音樂，令她的人生圓滿了，不過原來企劃最初並非想以打機作故事骨幹：「當時我們係想透過虛擬世界，令大家一齊探討現實生活中，我哋經歷過嘅一啲人生議題，當我哋將佢哋放喺虛擬世界嗰陣，你可以有咩啟發，可以得到啲咩救贖。」

Mischa在企劃中扮演「Freya」，更在已發布的兩首歌曲MV中都有打鬥場面，提到在《人間英靈》的MV中要親身上陣舞火刀，首次接觸動作場面的她揚言並不害怕：「我係幾大膽嘅人，同埋覺得好型！」而新歌《勇者鬥惡言》背後原來包含佛學道理，想知道便要留意本集《#娛樂Hashtag》！