【簡潔生活學】「借」物好處多多

小朋友的玩具很快會玩厭，所以選擇借用或交換，也是避免浪費資源的一種方法。（互聯網）

接近年尾，又有「尾期」消費券，相信市民消費意欲大增！我經常提醒身邊人，如果想減少買了會後悔的物品，購物前最好三思，首選「需要的」，次選「想要的」。要源頭減廢，除了不亂「入」，也可將沒用而完好的物品轉售或捐贈，但其實還有一個不錯的做法，就是「共享資源」。

這個概念很值得推薦，因為捐贈或轉贈，有時未必可百分百配對到，但如果是借用的話，代表有需要才去借，例如維修工具：錘、鋸或電鑽，一般極少用到，但要用時便得花錢買，之後又要搵地方存放，但是借用的話，只需清潔後歸還，一來不佔位，同時也可讓其他人使用到，能夠物盡其用。

除此之外，也提供一個「先試後買」機會，例如有些用品你不知道是否好用或合用，那麼可先借用，若覺得合適才買，這樣除了減少錯買機會亦可慳錢，很多人因為貪方便或平便會網購，發現不合用便選擇丟掉，十分可惜。

而最重要是，可培養每個人的良好品德：有借有還、愛惜共用物品等，尤其是小朋友，讓他們學懂珍惜及共享資源，尤其是玩具，不一定要擁有才得到快樂。

想「借物」的朋友，除了可親身到小店，也可留意其社交媒體，物品選擇十分多，除了上面提及的維修工具、玩具、樂器、家電、廚房用具、露營用品，甚至罕有如體脂磅、切紙機、啞鈴等等也有得借，種類非常之多，「錢」？當然沒有啦！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

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