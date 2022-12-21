林夏薇撐胡定欣拎視后　陳煒老公有幫手叫病人拉票

藝人陳煒（煒哥）、林夏薇（薇薇）及七仙羽昨晚（20日）出席畫展。煒哥自言平日較少逛畫展，不過自己亦有畫塑膠彩畫：「曾經有一排會畫下屋企啲寵物，都畫得幾好㗎，我係畫大張嘅，雖然我冇學過但都有美術老師讚畫得唔錯。」她表示家中有5、6張作品，暫時未夠開畫展，表示畫動物比人像較為容易，問到會否邀請老公陳國強做模特兒給她練習？她説：「寫真？哈哈！唔會，冇時間。」入圍《萬千星輝頒獎禮2022》中「最佳女主角」的她，近日正不停作宣傳拉票，問到信心時她說：「盡晒力啦，劇已經出咗街，做得好唔好其實已經有晒定數，但想提醒返啲觀眾要不停宣傳，記得投我票呀。」她指近日收到很多打氣祝福，老公也有幫她拉票：「向同好熟嗰啲病人拉票囉，哈哈。（老公幫你影泳衣相宣傳？）佢只係其中一個『龍友』啫，仲有2個朋友，龍友2號3號。」她解釋並非刻意為拉票宣傳而拍火辣泳裝照：「其實係我哋去嗰間酒店個泳池出名靚，所以我老公話唔好嘥啦，其實係影畀佢自己睇。」

至於鍾情藝術的薇薇，表示平日也有與家人逛藝術展：「故宮都行過幾次，出去旅行我哋都會搵機會行吓藝術館。（自己有冇收藏？）我屋企人就有，我只係學吓嘢。」她笑言自己也有畫畫，不過是孩童年代時的課外活動。另談到頒獎禮，今年沒有角逐獎項的她，表示很欣賞煒哥，同時都要支持好姊妹胡定欣：「今年個心情完全唔同，係戥人哋緊張，今年競爭好激烈呀！」她指之前一路忙拍戲，未有時間欣賞全部劇集，但知道有多套話題性劇集，有時間一定會翻看。今年未有角逐獎項的她，表示已有多套劇集拍好待來年播映：「其實自己拍戲並唔係為咗獎項而拍，本身係好鍾意演戲，角色得到觀眾認同同共鳴先係最緊要。」