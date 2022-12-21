黑天鵝化身　如箭在弦

不少設計師愛借用動物的神韻，為作品添加生氣與靈氣，尤其是氣質高貴的天鵝，經常於水面優雅地徜徉着，給遊艇設計帶來不少啟發，Lazzarini Design Studio設計「Avanguardia」固然矚目，而今次介紹的概念遊艇「Black Swan」，一身神秘的黑色，配以流麗的線條，活像一隻「黑天鵝」，散發出王者的氣派。

型具霸氣

這艘以「黑天鵝」（Black Swan）命名的概念遊艇，由Bozca Design設計，長70米，規模屬超級遊艇級別。全黑的船體由鋼筋打造，上層建築則以鋁為物料，造型時尚，極像黑天鵝的頭部，很有線條美，若從高處俯瞰，則像一條黑色鯊魚，極具霸氣。亮點之一在於箭頭形船首，巧妙地運用空氣動力學，確保其航行時的高效率。

設施樣樣齊

「Black Swan」被設計師形容為漂浮的豪華度假勝地，當中有一間主人房和6間客房，同樣以型格的黑色為主調，裝潢時尚有氣派，可容納最多12位賓客和18名工作人員，確保賓客享受到細緻的服務體驗。休閒及娛樂設施方面，包括游泳池、多個日光浴甲板、直升機停機坪等，可謂一應俱全。性能方面，它配備了4台發動機，巡航速度為20節，最高航速則為28節，可讓乘客體驗到海上馳騁的快感。

規格表

船身長度：70米

燃料容量：183,000升

水箱容量：38,600升

馬力：23,172

巡航速度：20節

最高航速：28節