聖誕精選Gadgets　窩心揀禮物

一年容易又聖誕，開Party除了玩遊戲、打卡影相外，總唔少得為親朋好友揀選聖誕禮品。各款人氣Gadgets可說是佳節首選，今次就幫大家整理一份聖誕禮物Checklist，並分成音響耳機、手機平板、電競補品及家庭電器4大類別，睇完保證大家都揀到心水禮物！

音響耳機篇

靚聲花瓶

LG XBOOM 360 X03Q無線藍牙喇叭以花瓶為設計靈感，順滑纖維外殼與家居完美契合。支援專利360°全向聲效，其Silk Dome高音單元能準確呈現高分辨率音頻，玻璃纖維驅動器有助提高清晰度，人聲則透過釹磁鐵以獲取動感。內置9種燈光模式，可與音樂同步產生跳動效果，更可經應用程式自訂燈光，開P份外有氣氛！

超長續航

JBL擅長推出派對喇叭，新款BoomBox 3一身復古造型，搭配堅固的金屬與矽膠混合握把、雙邊帽以及防塵標誌性布料，一拿出來便是全場焦點！內置3向喇叭總功率達到200W，獨立低音喇叭能釋放出深沉低音。此機還具有IP67防水功能，加上24小時超長電池續航力，播通宵都無問題！

智能手機篇

抗摔新色

HUAWEI Mate 50 Pro的崑崙玻璃版本擁有出色的抗摔能力，最近加推破曉及冰霜銀兩隻新色，前者為黑色素皮材質，後者獲得瑞士SGS五星抗跌耐摔認證。此機內建5,000萬像素超光變主鏡頭，支援十段可調節物理光圈，自動模式下也能拍出佳作。現時入手有不同禮遇，包括有機會獲得同廠FreeBuds Pro無線耳機一對及三個月免費200GB HUAWEI Cloud服務。

輕巧大摺

Honor Magic Vs採用「大摺」格局，內外OLED屏幕分別為6.45吋及7.9吋，刷新率分別120Hz及90Hz，並利用自研魯班零齒較鉸鏈技術，減少支撑架構的零件數量，令機身只有261g重，一改摺機以往的笨重感。屏幕對應Magic Pen手寫筆，處理器用上8+ Gen 1，搭配最高12GB RAM及512GB ROM，另具有5,400萬像素三鏡頭及5,000mA電池。

電競補品篇

曲面屏幕

Xiaomi 30吋電競曲面顯示器擁有1,800R度弧度屏幕，帶來21:9超寬全景視野，強化打機沉浸感。它擁有2,560x1,080解像度、200Hz高刷新率、4ms超快反應時間、300nits 亮度及99% sRGB色域，並具備AMD FreeSync Premium技術，以及經德國萊茵TÜV認證的低藍光模式，減少屏幕閃爍及過濾短波藍光，舒緩玩家雙眼疲勞。

極速按鍵

電競世界毫秒之差便已可定輸贏，SteelSeries全新Apex Pro TKL無線鍵盤採用OmniPoint 2.0技術，可在0.2mm和3.8mm之間調整觸發手感，反應時間僅為0.54ms，比標準機械按鍵快11倍！它的每顆按鍵可承受高達1億次按壓，並配備OLED智能顯示屏，讓玩家們即時的遊戲和聊天資訊，打機時無需將畫面最小化，減少中斷機會！

家庭電器篇

清新送暖

Philips Air Performer 8000系列集風扇、暖風及空氣清新三大功能於一身，過濾面積高達34平方米，有效去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子。它更是全球首款採用人工智能的多功能空氣清新機，分析室外數據、房間大小和使用模式，從而發揮最佳性能並盡量減少噪音和能源消耗。

快轉吸塵

Dyson Gen5detect智能無線吸塵機配備Gen5 Hyperdymium摩打，轉速提升至比一級方程式引擎快達9倍的135,000rpm，輸出262AW強大吸力，能鎖住99.99%細至PM0.1的微粒及病毒。重新設計的Fluffy Optic智能光學偵測吸頭，以雙倍亮度照亮更廣闊地板範圍，令塵垢無所遁形。