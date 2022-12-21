節日消滯添氣氛　必備茶啡酒

聖誕節是一年一度讓各位狂歡狂飲狂食的盛大節日，這個時候，去朋友家開派對送美酒作禮物絕對受歡迎，玩到深夜，想解酒消滯，就要來一杯Coffee or Tea，今個聖誕，送禮記得投其所好喇！

主題雞尾酒

色彩繽紛的雞尾酒，是提升氣氛的必備特飲。雞尾酒品牌Ping以聖誕和冬日美食作靈感，在這個聖誕推出主題系列禮盒，邪惡的花生醬朱古力、甜美的蜜瓜豆奶和節日主角冬日香料白酒，還有應節的薑餅人啫喱和紅莓鳥結糖味味，甜點、美食等變晒雞尾酒，色調搶眼又玩味，女士們尤其啱飲。

中茶有優惠

飲飽食醉，正好飲啖茶消化一下。福茗堂由現時至12月26日預備了各式聖誕禮盒和優惠，長輩的話可以揀選陳年普洱、熟普洱或老白茶，如選購指定的名貴茶系列，購滿指定金額即時有優惠。年輕人的話，有造型精緻的四季禮盒和花蝶禮盒，內有龍井、鐵觀音、茉莉和普洱，買2件有9折、3件85折，4件或以上有8折。若然是茶具套裝，亦有不同的優惠，送禮更抵。

西茶禮盒夠靚

除了中茶，西茶亦有很多選擇。由現時至12月27日，一田超市及特別展場舉行「一田聖誕食品節」，當中除有多款海鮮和肉類 ，應節的急凍黑松露威靈頓牛柳、聖誕焗焗雞等美食，還有不同的節日禮盒。以雙層巴士作主題設計的巴士茶棒禮盒，巴士迷必不能錯過。愛健康的可選擇佳節禮遇有機茶禮盒 ，Whittard八種風味茶包禮盒內有聖誕紅茶、花園白茶及杧果佛手柑綠茶等口味，每日換款飲都無問題。

自選威士忌

在節日期間，經常出現無節制喝酒精度高烈酒攪到斷片，為己為人，偶然還是小酎為佳。烈酒網店Timeless & Tasty趁聖誕及新年，推出全新自選試飲套裝，當中提供60款威士忌和烈酒作配搭，較特別有充滿肉桂、提子乾味道的Glen Ord 8年，也有珍貴的Port Askaig 10 Years Anniversary限量版等選擇，禮盒裝可擺放5瓶各30毫升的試飲裝，客人可自由組合，在派對中攪個試酒活動都唔錯。

提神咖啡

過節捱夜開派對，想保持清醒，可以來杯醒神咖啡，灣仔「野田珈琲生豆+焙煎」推出的聖誕限定禮盒，內有3款精品手沖咖啡豆，哥倫比亞翡翠山帶蔗糖、果汁、布冧和可可的味道，秘魯Alpaca JAS有梅子、核果的氣息，至於印尼 華哈娜 長梅，就有枇杷香、杏仁、核桃和黑蜜茶的風味。另外，品牌亦有不同的節日精選，如用藍山1號咖啡豆沖泡多款意式鮮奶，在店內買咖啡豆至指定金額，可用優惠價換領USB充電式陶瓷磨豆機乙個。

幸運鯉魚

象徵好運的鯉魚，一向是吉祥的代表。現時至2023年1月10日，本地創作藝術家LeonLollipop在中環舉行跨年個人藝術展覽，有超過20幅最新作品，當中包括Lucky Gloomie 招財貓、超級英雄貓系列和以九鯉圖作主題的Mosaic 馬賽克拼接圖案系列等。同時間，LeonLollipop和本地咖啡品牌stain+合作推出2款Mosaic鯉魚系列咖啡禮盒，當中包括不同風味的掛耳包連特別版咖啡手沖壼1個，相當有心思。