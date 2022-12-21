姜文杰懷疑自己撞邪　陳嘉倩獻出多個第一次

藝人李璨琛、姜文杰與陳嘉倩等，今午（21日）出席ViuTV新劇《心靈師》記者會。有份主演的Dee@ERROR因身體不適缺席，他拍片致歉：「真係唔好意思，演唱會後我又通頂拍戲，真係好唔舒服，我需要時間休息。大家唔使擔心，我會照顧好自己，好快就會再見到大家。」陳嘉倩則指今次拍劇獻出多個「第一次」：「首次同女生同床，同埋拍咗場非禮戲，對手本來文質彬彬，一埋位就變咗第二個人。」

李璨琛與姜文杰於戲中扮演一對好兄弟，後來誤會分開再和解，姜文杰更自爆今次做配樂改變頻率，希望帶給觀眾驚嚇感，但懷疑自己撞邪：「唔知係咪因為『開咗道門』，夜深喺屋企接二連三聽到啲嘢跌咗落嚟，可能我疑心生暗鬼，又或者太攰啩。其實之前我都懷疑自己踩到人哋隻腳趾，後來先知自己患咗筋膜炎。」

即將再做人父的李璨琛透露太太預產期3月初，大女元元已知自己即將當姐姐，表現興奮，又在家「實習餵奶」，不過早前腰傷後李璨琛又弄傷脊椎：「睇咗幾個月醫生，應該係以前吊威吔嘅舊患，我抱唔到囡囡嘞，佢50幾磅，留番啲力等遲啲抱吓個細嘅。」據悉，太太腹中磈肉同樣是女，李璨琛似乎天生外父相。

談到今次拍攝難忘事，李璨琛說：「有晚喺西環開工，交代我畀人扑暈咗，點知瞓瞓吓街有嘢跌落嚟，原來係一隻老鼠，佢跌落嚟之後行咗兩步就死咗，真係未見過，好彩佢好細隻，大啲嘅我都好驚。」而有朝早於飛鵝山開工，Dee竟然早到1小時：「原來佢睇錯開工時間，仲要喺山上邊吹風等我哋，叫佢搵地方暖吓先。」