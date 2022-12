近年因疫情關係多數人只能安於家中,與家人共度聖誕,但近日防疫措施放寬使港人們可以像過往聖誕普天同慶,相約好友愛人出外食聖誕大餐、看燈飾,感受冬日聖誕氣氛。每逢聖誕節期間,為朋友家人買禮物時,也會在商場聽到經典及傳統的英文聖誕歌,例如︰《We Wish You a Merry Christmas》、《Last Christmas》及《All I Want For Christmas Is You》等歌曲。

英文聖誕歌就聽得多,但其實不少本港歌手曾推出過以聖誕為題的作品,例如樂隊Dear Jane的《Dear Christmas》,歌詞編寫於聖誕節發生的愛情故事。由組合MIRROR演唱的《12》也是其中一首充滿聖誕氣氛的廣東歌。今次盤點5首聖誕廣東歌,希望大家聖誕快樂!