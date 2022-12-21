陳奕迅即興表演「Leg Raise Crunch」　自爆因一事被老婆扭耳仔

陳奕迅（Eason）演唱會昨晚（20日）來到第9場，由於全晚觀眾反應都非常熱烈，所以Eason也更興奮，不停跑山跟大家打招呼，又全場一齊跳舞及大合唱，自從上次他即興為歌迷於台上簽了CD之後，昨晚也有觀眾不停拿著他的專輯揮動叫他簽名，Eason坦言，他不能再接CD簽名，因為上次已被老婆扭耳仔：「你知我好率性而為，但上次簽咗之後，已經比老婆話...（做了一個扭耳仔動作），不如你帶係街啦，2024年或者應該可以，我應該未退休...我成晚見到你好投入係度搖，我入晒心㗎啦，我記得你㗎。」

有觀眾又大叫他得閒返母校踢波，Eason就話：「唔踢啦，我啲筋冇以前咁好喇，依家打網球多。」當他台上飲水，觀眾又叫，Eason笑道，「你都飲啦，好乾呀！好似話依家紅館可以食雪糕添...」觀眾大叫: 「40蚊呀！」Eason笑住回話：「成千蚊張飛你都買得起，40蚊個甜筒啫，哈哈...」逗得現場大家狂笑。

之後，有觀眾大叫他除衫，Eason反問：「吓？乜依家重興呢樣嘢咩？唔係興唔着衫咩？」大家讚他瘦咗又大隻咗，他就大笑回答：「我邊大隻啊，我係瘦左少少，自然咁瘦啦。」然後就坐地上表演Leg Raise Crunch（下肢挺舉捲腹），並邊做邊說：「你日日試下，平時坐係廳睇電視咁...」接著他Hold住這個難度動作，續說：「有冇人畀本雜誌我...哈哈。」Hold近1分06秒之後，他才站立起身，可謂技驚四座，全場觀眾不斷歡呼拍掌大叫：「好勁呀你！」但Eason起身後，即狂笑及大叫：「哈哈，好攰呀，救命...死啦，我唔應該咁，依家好實（下腹）有冇人識按摩...哈哈。」觀眾即紛紛大叫：「我幫你按！」Eason就笑著爆自己按摩得一個要求，就係個樣要靚：「今晚我見到好多男仔，唔係，唔係剩係男仔...哈哈哈，你哋個個都好靚...唔小心爆咗自己喜好呀，唔講啦，跳舞啦！」

昨晚Eason選唱了「一切還好」作Encore歌，觀眾留言給他：「竟然唱了！冷門神曲！估唔到可以係演唱會聽到！開心到喊！」而昨晚蘇永康一家三口、衛詩等，亦有前來捧場，Eason更於台上跟蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）打招呼：「契爺呀，Jazz...Hello...」五歲的Jazz十分開心，搖著營光棒為他打氣。

而Eason於演唱會表演了Leg Raise Crunch（下肢挺舉捲腹）。據知，這個腹部靜止動作，其實是Eason用作增強腹橫肌，加強腰椎保護，但有網友及專業人士就表示：「唔怪得佢咁靚聲，唱得咁勁啦，呢個動作，Hold到咁，對丹田發聲有好大幫助，唱歌力量可以大大提升。」