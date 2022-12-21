《聲夢》何晉樂文凱婷錄製賀年MV：過程開心又好玩！

TVB《聲夢傳奇》造就了香港、馬來西亞兩地藝人首度合作錄製2023賀年MV《想要乜嘢都可以》。為迎接2023兔年，3位香港《聲夢傳奇》歌手何晉樂、文凱婷、林智樂，邀請5位《聲夢傳奇2》馬來西亞藝人彭詡越、梁宸語、王紫薇、陳泓升、潘乾政親臨香港錄製賀年MV《想要乜嘢都可以》。3位香港歌手更精心準備一連串節目及奇妙旅程，一起穿越古今，感受中國自古以來傳統熱鬧，又一起食買玩，歡欣過新年，整個拍攝過程開心又好玩！

文凱婷稱：「今次有機會參與賀年MV拍攝非常感恩，我最鍾意嘅節日就係新年，加入TVB 後，有時節日會喺工作中渡過，識到一班新朋友，感到非常開心。今次又可以同大馬《聲夢2》藝人一齊拍MV，希望繼續有多啲合作機會。」而何晉樂覺得這首賀年歌的歌詞易記，內容又有意思！一邊唱一邊感受到濃濃的過年氣氛，還要唱粵語、國語及Rap，好彩難不到他！

《想要乜嘢都可以》共有2個版本，除了香港版有TVB香港和馬來西亞《聲夢》的組合外，馬來西亞版更邀得藝人敖嘉年參與拍攝。拍攝當日，一身桃紅色帥氣裝扮的嘉年，朝氣十足，加上燦爛的笑容，相當配合賀年氣氛！