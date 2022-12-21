炎明熹忍痛踩6吋高踭鞋　演《愛．回家》獲前輩教戲

「聲夢靚聲王」炎明熹（Gigi）、陳曉華、王灝兒（JW）、孔德賢、鄭衍峰、吳偉豪、黃建東等，今日（21日）在將軍澳電視城出席《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步男、女藝員」10強拉票活動。

競逐「女飛躍」獎項的Gigi穿上6吋高踭鞋亮相，自言忍得痛穿高踭鞋，好似學彈結他一樣，笑言回家除鞋時雙腳有奇妙感覺。問到會否擔心影響發育長高？她說：「我應該發育已經結束咗。」講到獎項她指信心一半半，認為最大的勁敵是自己，但無論誰攞獎也覺得開心，因為入圍讓大家看到自己進步已很高興，也是推動力，又指拍攝劇集《青春本我》與參加《聲生不息》帶來很多回憶，亦得到很多前輩幫助。問到會否向同學拉票？她說：「唔會，因為好尷尬，同埋同學都夠滿18歲唔能夠投票，但係屋企人都有喺親友群組幫我拉票。」

講到Gigi最近參與無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》拍攝，她對演繹的角色先「賣關子」，指演出的一集大約在農曆年期間出街，她說：「大家都好玩得，我就冇畀「大小姐」（林淑敏）篤魂精，有同豹哥（單立文）傾音樂，丹爺（劉丹）教咗我抒發情緒方法，大家都好照顧我。」她希望有機會能多拍劇，因「煒媽」（陳煒）提點要多拍攝才能累積經驗。

為DSE做準備

講到聖誕節她指除了工作外亦要為DSE溫習準備。至於，近期為學校表演，她笑言是以王佳恩與炎明熹兩個不同身份演出。講到近日欣賞楊千嬅演唱會，她看見千嬅在台上喊，自己也相當感動，但因有工作要強忍淚水，不能爆喊。