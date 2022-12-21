蔣家旻「逆齡」挑戰學生Look　一着校服零違和感

藝人蔣家旻擔演由無綫監製林肯的短劇《仁濟心》，劇中透過5個真實個案帶出「殘而不廢」的正面訊息，演員陣容包括有袁偉豪、蔣家旻、錢嘉樂、韓馬利、文雪兒、吳家樂等。

於本周六（24日）播出的第4集中，帶出「愛可超越血緣」這個正面訊息，故事主角為蔣家旻現職社工，小時候因被親母遺棄要在兒童之家寄居，由林Auntie（文雪兒飾）代為照顧她。雖然林氏夫婦對她照顧有加，但由於她年紀尚小，加上性格反叛，不但表現抗拒，更一度帶着其他兒童離「家」出走，終在闖禍後明白林氏夫婦是何等無私付出，及後更立志成為社工服務弱勢，傳承「超越血緣的愛」。

今次蔣家旻挑戰「逆齡」飾演中學生，皮膚白皙的她，穿起校服零違和感，令人眼前一亮。問她有否刻意幫角色「減齡」，她笑言有參考以前自己的中學造型：「化妝方面，我只係搽咗粉底液，遮咗眼圈，另外我有紮返中學年代會梳嘅髮型，啲工作人員已經話我有番初中生嘅感覺，我都好多謝佢哋鼓勵我。」問到年輕時真實性格會否如劇中角色反叛，她笑謂：「我係獨生女，好知道自己喜歡啲乜，唔想做或唔感興趣嘅事，點迫我都冇用，仲會同屋企人唱反調，所以屋企人會覺得我反叛唔聽話。」

之前憑《美麗戰場》角色「反骨琪」深入民心兼提名台慶頒獎禮「最佳女配角」，她笑言「反骨琪」與這個角色各走極端：「所以演呢套劇會有種從良嘅感覺，有網友睇咗都留言話掛住我做純品角色。」