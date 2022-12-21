《法證V》丁子朗「瞓棺材」驚驚　黃庭鋒因陳嘉慧整傷腰

無綫台慶劇《法證先鋒V》昨晚（20日）一集講述黃庭鋒、陳嘉慧及丁子朗這個年輕版鐵三角，雖然因正義殺人於理不合，但由於本性善良，贏得不少網民同情，大嘆3人浪費「顏值」之餘，並封他們做「地獄判官」。昨晚庭鋒、黃宗澤（Bosco）正面交鋒，對正義各有見解的他們對質，甚有戲味。而黃庭鋒亦坦言該場戲過足戲癮：「通常你識穿一個人會好激動，但Bosco就揀咗用冷靜嘅手法去表達。」庭鋒續指拍攝處男劇《守護神之保險調查》亦曾跟Bosco合作，指對方十分照顧後輩：「嗰時我要拍動作，但因為冇經驗，我冇戴護墊，Bosco見到，就即刻叫助手攞啲護墊畀我戴，仲話：『唔戴自己蝕底咋』。」

至於丁子朗則一再強調很喜歡劇中角色，對他來說是很大挑戰：「因為個角色比較沉鬱同冷靜，好多感情都要靠眼神湧現出嚟。」談到前晚一集「雙人瞓棺材」在網絡引起回響，他透露拍攝時既辛苦又恐怖：「本身我有啲驚，加上有人瞓喺我上面，要承受一定重量，因為我哋瞓嘅係環保棺材，所以要好小心，唔可以整爛，同埋要閉氣，否則會好容易畀人覺得你郁。」有份拍攝該場口的庭鋒，笑指拍攝期間因Erica用力不當，令他傷了腰：「我同陳嘉慧負責搬棺材，可能佢唔識用力，啲力食晒喺我度，加上我又拎得個位唔夠啱，條腰咁就傷咗。我有即刻睇物理治療，好彩冇乜嘢。」庭鋒又指私下與Erica相當投緣，皆因二人都是「日文人」：「我哋成日話要合作開Channel講日本文化同埋嘢食。」

至於Erica的演出亦相當搶焦，除了要挑戰醉酒戲、虛弱戲及洋葱式剖白戲外，最近兩集更幾近素顏上陣，相當專業，而網民對於她的演技及顏值亦讚口不絕。