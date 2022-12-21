黃宗澤被苗僑偉「下令」推舊同學飯局：唔使咁惡啩？

藝人苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）、黃翠如及洪天明等，晚上錄影《開心無敵獎門人：終極篇》。是晚藝人嘉賓多達20位，分4隊以特色造型亮相，包括湯盈盈「假泳衣」，及陳山聰的睡衣Look等，場面相當熱鬧。

三哥與Bosco孖住受訪，前者被問到早前折返加拿大陪家人，竟笑說：「邊個話我返咗加拿大？我上咗火星。（返咗去成年？）差唔多啦。（復工未？）返咗嚟幾日，第一個工作就係上獎門人囉。」Bosco則自爆：「三哥返嚟就快啲約食飯，但我約咗啲舊同學，約咗好耐先約到，佢竟然叫我推咗去，唔使咁惡啩？」三哥接口：「真係信佢（約咗同學）？」Bosco回應：「我有相為證，如果真係約咗女仔反而會推！我讀書嘅時候係肥仔，邊度有咁多初戀吖？」

談到38年前其主演劇集《天師執位》近日重播，被翻出當年收視高達60點，三哥表示：「當年睇電視係大家唯一嘅娛樂，主題曲仲播到今時今日。我真係唔敢翻睇，好得人驚，但收到Bosco同我講，我問佢做咩唔瞓睇『粵語長片』。（你真係Keep得好好。）多謝，靠做運動。」Bosco接口說：「三嫂仲問我有冇拳擊教練介紹。」三哥解釋說：「打拳係想練吓啲反應啫。」另外，談到獎門人遊戲，三哥笑言：「冇輸贏嘅，因為係打和。我啱啱喺外星返嚟，驚反應唔切。陣間啲濕身嘢，就留返畀黃翠如啲女仔負責，要幫助收視嘛。」