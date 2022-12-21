瀬山白　歡度佳節派大奶

又到聖誕，小朋友就最開心喇，因為大人一定會預備定禮物送畀佢哋！不過，作為成年男人都唔使羨慕，因為今日就有位日本寫真界巨乳美人兒為大家送上大奶，佢就係瀬山白喇！

天然H Cup

對於好多資深嘅寫真迷嚟講，見到個「山」字一定心郁郁，因為歷來有好多索爆寫真妹個名都有山字，好似山崎真實、山田瑪莉亞、磯山沙也加、佐山彩香等，近期亦有青山光、山田加奈、片山萌美等亦相當火辣誘人，至於今日同大家見面嘅瀨山白亦佢哋有得揮！

佢人如其名，肌膚鮮嫩又雪白，令帶豐腴及幾分圓潤嘅胴體更加吸引，不過全身最凸出最吸睛嘅地方都係一對37H巨巨乳，夠飽滿又夠堅挺，更重要係彈性十足，一睇就知道係冇經過加工嘅天然大波！之但係條腰就粗咗少少，如果可以畀心機減番兩吋，呢副胴體就會更加完美。

應節寫真

出道拍寫真之前，佢從事醫務工作，喺醫院負責抽血，由於佢自細就好鍾意睇動漫，所以好鍾意動漫角色嘅華麗造型，後來仲做埋Cosplayer，出席不同Cosplay活動同攝影會，憑住出眾身材而漸漸多人認識，及後更被寫真界睇中邀請拍寫真，甫出道就獲得極大回響同關注，好快仲推出寫真DVD同寫真集，人氣強勁。

近期佢繼續忙於拍寫真，而適逢聖誕節，佢仲拍咗唔少應節寫真，一於同大家歡度佳節派大奶，絕對係男士們嘅佳音。另外，佢亦開設網店出售個人同愛犬嘅寫真照，為自己開拓多一條財路，認真叻女！

瀨山白經常出席不同攝影活動，之後佢會將部分相片上載到社交網同大家分享，得閒Click入去就可以睇到佢近期以邊個造型拍寫真喇。

Profile

出生日期：10月22日

身高：5呎5吋

三圍：37H-24-37