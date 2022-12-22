歌神過招！張敬軒出動「初戀」放笑彈　陳奕迅高難度取勝

兩大歌神張敬軒（軒公）與陳奕迅前晚（20日）分別開騷，隔空晒「腰功」過招。張敬軒一圓男團夢，「自毀形象」扭腰熱舞，陳奕迅則做出高難度動作「下肢挺舉捲腹」。為了搞氣氛，張敬軒出動「初戀」，大唱近期Hit爆的日語歌《First Love》，配以啜核廣東話拼音，笑爆全場！

張敬軒視為紀念入行20周年大總結、共11場跨年演唱會《Revisit張敬軒演唱會》前晚於會展開鑼，與他老友鬼鬼的天后容祖兒專程捧場。由於首場專為歌迷會而設，故當偶像出場時，粉絲即陷入瘋狂狀態，不斷吶喊，場面震撼。以白色閃爆造型登場的他，演繹幾首歌曲炒熱氣氛後便火速變裝，穿上膊頭有誇張配飾的黑色西裝、腳踏7吋高跟鞋再度登場。他笑言是出道以來穿過最高踭的鞋，要向廣大女士致敬，感謝她們為了市容及男士賞心悅目獻出腰骨。

只綵排兩次

談到疫情3年來舉行的演唱會，軒公直言考驗一次比一次大，為了團隊安全，今次演唱會沒有正式綵排，與樂隊僅隔空練習，至開騷前只綵排兩次，感謝團隊體諒。之後他換上閃片西裝，自彈自唱《靈魂相認》及《遙吻》，當唱《懷舊情人》時，他笑言一直有個「男團夢」，奈何條件不足：「真係㗎！我以前細個嘅時候，都好想做番個idol，可惜我唔係好具備做idol嘅條件，所以依家決定盡地一煲，反正開完今次都唔知幾時再開，做齊我自己覺得最起雞皮嘅動作，希望大家圓一圓我呢一個男團夢，畀我感受吓睇韓星時嘅尖叫。」歌迷即時狂叫滿足偶像，令他充滿力量扭動身軀跳舞，又大派心心冧歌迷，全場High爆！緊接他唱出《無城有愛》，事後忍不住自嘲與一班舞蹈員為「中彈老年團」：「我哋呢隊係中彈老年團，將我當年建立嘅唱作人身份毀於一旦。」

配啜核廣東話拼音

Encore環節中，軒公演繹《過客別墅》，感慨自稱未必是最有希望的歌手，但會盡力做好，不令人失望，之後再唱《叮噹可否不要老》，緬懷已故的「多啦A夢」配音員林保全。

一向甚懂搞氣氛的軒公，於演唱會尾聲大放笑彈，特別獻唱近期「翻Hit」的日本歌姬宇多田光作品《First Love》來完場，屏幕更配上啜核廣東話拼音，軒公笑言是「國際中文版First Love」，保證粉絲一定識唱，並叫全場一齊大合唱。當他演繹該曲後，現場亮燈完場，但粉絲不願離場，最後他再度現身，獻唱《老了十歲》才正式完騷。

陳奕迅隔空迎戰

另一歌神陳奕迅（Eason）前晚於紅館騷亦加料隔空迎戰，施展下肢挺舉捲腹，邊做邊說：「你日日試吓，平時坐喺廳睇電視咁。」他維持住這個高難度動作足足1分6秒，腰力強勁，觀眾即拍手大叫：「好勁呀你！」Eason起身後狂笑兼大叫：「哈哈，好攰呀，救命，死啦！我唔應該咁，依家下腹好實，有冇人識按摩？哈哈。」並笑言按摩唯一要求是「個樣要靚」。

之前Eason即興於台上為歌迷簽唱片後，前晚有觀眾不停拿着他的專輯嗌簽名，他坦言不能再接唱片簽名，因為上次被老婆扭耳仔。當他飲水時，亦向觀眾表示：「你都飲啦，好乾呀。好似話依家紅館可以食雪糕。」觀眾即大叫：「40蚊呀！」他笑言：「成千蚊張飛你都買得起，40蚊個甜筒啫。」逗得大家開心狂笑。另外，政府公布放寬部分社交距離措施，演唱會表演場地座位由85%變回100%，Eason演唱會主辦單位宣布今日上午10時可透過城市售票網，購買今日的15%「放寬位」，23日上午開始亦可購買其他場次的「放寬位」。