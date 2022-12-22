【是日通勝】

農曆十一月廿九

壬寅年 壬子月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：掃舍、理髮、結網

忌：作灶、安床、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、24、35、41

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

金牛座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

雙子座：健康運最強，保持心境平和可度過美好一天。

巨蟹座：心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人很羨慕。

獅子座：財運上升，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

處女座：事業運稍遜，謹記安守本分，切忌越俎代庖。

天秤座：做任何事都要量力而為，逞強好勝易惹麻煩。

天蠍座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

人馬座：事業發展順風順水，穿橙色衫可令運氣更旺。

山羊座：愛情運欠佳，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

水瓶座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

雙魚座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）兔 是非多

鼠：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大增。

牛：事業運強，獲貴人提攜，業績漸入佳境。

虎：情緒起伏大，向友人求助，勿鑽牛角尖。

兔：是日沖煞，受流言干擾，頭腦不夠冷靜。

龍：福星照耀，春風滿面，事業發展受惠。

蛇：財運極佳，有利做生意，可獲客戶支持。

馬：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

羊：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

猴：桃花運一般，單身者急於表白容易碰釘。

雞：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

狗：花錢要量入為出，沒必要打腫臉充胖子。

豬：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

命理風水學的用處

很多人都會有疑問，假如凡事命中早注定，那麼我們還需要努力工作？還需要風水算命嗎？筆者好希望在此簡單講解所謂「命理風水」有甚麼用途。

在五行命理中，出生日經已譜寫了一生的榮辱吉凶、性格外貌、高矮肥瘦、妻財子祿、運勢起伏的藍圖。命理家就是在這些線索之中抽絲剝繭，組織融會，去批算人生的高低起伏，從而給出建議。

「知時勢，懂進退」是命理中最重要的關鍵。順勢時，可以全力進攻；逆勢時，減少過於積極的投機，潛龍勿用，韜光養晦，避免損失。在人生之中，假如我們掌握到命運中的脈搏節奏，便能夠爭取生命中最大的收益，同時亦減少命中最大的損失。

人亦會受着性格、環境的影響，作出有限制的變化或決定，這時風水學便能夠作出主動性的改變。

風水從來不是一種魔術，絕對不會擺放後就能作出180度的轉變；風水布局是藉著五行的關係圖，予以渠道間接地改變身體上、性格上的框架限制，引導人作出改變，從而得到某種成就和效果。