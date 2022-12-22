Rain抵港首用最新貴賓室　凌晨步出機場親民會粉絲

韓國男星Rain 將於明天（23日）出席在西九文化區藝術公園舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，為聖誕節期間限定的「奇趣聖誕村」進行揭幕儀式。昨晚（21日）他乘夜機抵港，是自2019年後，時隔3年多再臨香江，晚上約30名粉絲無懼寒風到機場接機，等待期間並大叫偶像名字，十分期待見偶像。Rain的航班較原定時間遲了半小時抵港，他落機後先到機場3樓的Vip lounge ，這是香港機場最新的貴賓室，Rain亦是第一位明星使用此貴賓室。

大約凌晨35分他步出機場，僅穿上單薄牛仔恤衫、長褲，頭戴cap帽和口罩，他第一時間走近粉絲群，並逐一為粉絲簽名和握手，冇見偶像3年的粉絲興奮得大叫「Hong Kong love you」、「Long time no see」，Rain之後又走近等候的傳媒跟大家打招呼，相當親民。大會安排了房車接戴他回酒店，有工作人員先放了一袋名牌紙袋到車尾箱，有助手亦替Rain拿着一束鮮花。Rain上車後並較低窗與粉絲揮手拜拜，粉絲大叫「Merry Christmas 」和「See you Friday 」，以表示會再撐他周五的西九活動。而今日Rain行程緊湊，包括會欣賞香港夜景和品嘗地道美食，作旋風式港島遊。