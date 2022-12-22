冬至做節　最緊要健康

轉眼間就來到二十四節氣中的冬至，相信大家最近都已經深刻感受過冬天的威力。此節氣過後，陰氣盛極而衰，陽氣開始萌芽，是人體陰陽轉接之時，需重視進補，可以飲食養生。

【以飲食溫養】

此時節宜養腎、進補，可多吃溫熱食物，如有益氣作用，治脾腎陽虛的羊肉、健脾補腎的烏雞，以及當歸、洋葱、桂圓、大蒜、栗子等，不過亦要注意勿過量進食，以免上火，同時也要忌寒涼生冷。另外，冬天天氣乾燥，亦可多吃生津解渴之物，如梨、馬蹄、蘿蔔等。

【湯圓進食得宜】

俗語有話「冬大過年」，在冬至這一天，除了要做節食餐好，不少人都會食湯圓，取其團團圓圓之意，不過傳統湯圓的餡料加入了不少含較高飽和脂肪之物如豬油和棕櫚油，攝取過量有機會增加患上心血管疾病的風險。另外，常見的餡料如花生和芝麻的熱量都偏高，因此一餐只建議食2顆，少吃多滋味。如果想食得更健康，可以選擇自製湯圓呀！

DIY：紅豆餡湯圓

材料：

紅豆 半碗

冰糖 數片

糯米粉 1碗半

水 1/3杯

做法：

1.先用滾水煮腍紅豆，加入1片冰糖，然後去水，備用。

2.將煮爛的紅豆放在易潔鑊上，開細火略炒，去掉多餘水分，然後取出壓成紅豆蓉。

3.把清水和糯米粉混合，搓成粉糰。

4.將紅豆蓉塞入糯米粉糰再搓成圓形，放入滾水中煮5分鐘即成。