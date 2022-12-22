怪誕少女Jenna Ortega　私下穿搭超百變

劇中冷酷的星期三與Jenna Ortega私下愛笑的性格有很大反差，連穿搭也很不一樣。（互聯網）

最近一位有着高級厭世臉的新生代女星Jenna Ortega爆紅，她在美劇《Wednesday》中飾演的怪誕少女「星期三·阿達」（又稱星期三），經常面無表情，Cool到爆！但原來Jenna戲外經常笑臉迎人，而且打扮性感甜美，充滿百變魅力，跟劇中或行Cat Walk的陰森恐怖風格截然不同，反差形象讓人驚喜又眼前一亮！

星期三愛暗黑打扮

《Wednesday》是由經典劇作《The Addams Family》延生的外傳，經典劇作已經有非常多人演繹過，因此大家原本對Jenna Ortega的期望就不高，但沒想到她演繹的星期三，讓人眼前一亮。隨着劇集播出，熱度有增無減，更在開播後不久就超越了神劇《Stranger Things》第4季的觀看時數。

劇集成功，Jenna Ortega的入型入格扮相應記一功。除了白皙皮膚、深深黑眼圈、孖辮讓人回想到角色過往出現的經典造型，身上的黑色洋裝，也充滿哥德式叛逆風格。加上她在校園舞會一幕中大跳殭屍舞，在引起網上一陣模仿熱，就連美國百變天后Lady Gaga也跟風模仿，令到這種不易駕馭的暗黑怪奇風格瞬間紅爆全球。

私下少女風格

有別於戲內的暗黑厭世穿搭，Jenna Ortega的私下穿搭，風格游走於少女與輕熟女之間，而且經常笑容滿臉，讓人感覺親切又不失個性，與劇中又冷酷又腹黑的星期三，形象截然不同。她今年出席Met Gala，就憑着一襲Valentino Pink鑲鑽短裙搶盡風頭，加上大波浪長髮，超有少女感。此外，為拍攝廣告而換上的淺色格紋學院風套裝裙，就盡顯曲線美，優雅中見性感。