【#娛樂Hashtag】葉巧琳未有嫁期　怕太幸福冇靈感寫歌

即將出道10年的歌手葉巧琳（Mischa），在2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》才開始為人熟悉，其後推出歌曲《難道我還未夠難》再引起大眾共鳴，並成為其首支三台冠軍歌。到底Mischa的演藝路上有何難處？又是甚麼令她堅持至今？本集《#娛樂Hashtag》為你一一揭曉！

Mischa直認《造星III》是其人生的一個轉捩點，除了得到更多人認識，還令她得到很多機會，例如參演音樂劇、主題公園音樂會、電影配音、微電影、擔任張敬軒演唱會嘉賓、與古巨基錄製合唱歌等。提到她曾形容自己「不紅不黑」，她笑言此刻會形容為安然、舒適：「紅定黑已經唔重要，令我覺得驕傲嘅一件事係難得作為一個死忠機迷，有機會做到自己夢寐以求嘅遊戲結合音樂項目，我已經贏晒，無憾喇！」她揚言這甚至比獲得獎項更重要，明年推出的專輯已是她最好的禮物。

當主持謝嘉琪要求Mischa在《神把眼淚都留給了人》、《浸浴》及《難道我還未夠難》這三首代表作中選出最愛，她即表示沒得選，因為三首都是最愛：「你要我從中揀一首，係冇可能嘅，因為佢哋係代表住我嘅人生。」當中《難道我還未夠難》令大家很有共鳴，不同人有不同難處，而對Mischa來說，堅持是一種很難的事，她坦言曾想過放棄幕前工作：「我諗係疫情期間，比賽之前嘅自己有閃過一絲放棄念頭，因為疫情期間好多嘢被迫停止，我會同男朋友討論，到底我應唔應該繼續行落去。」她表示甚至有朋友勸她轉行，但很慶幸自己堅持。

可以如此堅定，原來全因Mischa背後有位拍拖多年的男朋友：「我有一位好好嘅伴侶去支持我每一個決定，我係比較好彩，因為有佢一直陪伴一齊住，好似屋企人咁。有咁好嘅屋企人支持自己，讓我心入面存在寄託，就可以勇敢地喺人生中繼續打拚。」但問到打算何時披嫁衣，她則反問結了婚又如何，又指婚後反而可能缺乏靈感寫歌：「太幸福喇，太幸福咪出埋晒啲好幸福嗰啲歌，咁點呢？好聽咩？」她在訪問中還罕有放閃，大爆與男友的甜蜜甜滴，更自揭原來是非常黏人的女朋友，即看《#娛樂Hashtag》聽她分享！