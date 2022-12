聖誕禮籃　為對方送上祝福

過時過節,想對長輩或工作夥伴聊表心意,一個得體的禮籃,絕對可以反映你的品味。坊間推出多款不同主題的禮籃,既有時令美食、又有高級食材,按對方喜好送出禮籃,必定能加深印象和祝福。

健康之選

過時過節,飲飲食食少不了,偶然都想讓腸胃抖一抖。Artisan Lounge今年推出2款聖誕禮籃Tis The Season和Ring The Bells,內裏包括有品牌特別版氣泡茶、滴漏咖啡、維他命、琥珀核桃、朱古力匙羹、南瓜片和聖誕薑餅人曲奇等,Tis The Season西班牙伊比利亞33個月穀飼黑毛豬火腿、大豆卵磷脂、香醋及茶葉,至於Ring The Bell就加上白松露蜂蜜。同時間,餐廳推出全新聖誕限定五加皮酒配反烤蘋果塔,有興趣可以一拼選購。

烘焙美點

在寒冷的節日,吃一口烘焙美點,再來一杯茶或咖啡,最是寫意。意式烘焙店 Pane e Latte推出2款節日禮物籃, Christmas Delight 內有4款意式聖誕甜甜圈和2款招牌烘焙糕點,另外有自家製果醬、杏仁朱古力、聖誕麵包、意式葡萄氣酒酒和指定金額的禮品卡。另一款Festive Luxuries除有甜甜圈和糕點,還有朱古力抹醬、曲奇、各款朱古力、精選意粉、黑醋和烘焙工具等18件產品,品嘗美點過後再試下自家烘焙,好食好玩。

野餐派對都得

在美好的假日,無論在家開派對,又或出戶外放風都唔錯。灣仔The Baker & The Bottleman今年推出多款禮籃,藤籃打造的聖誕野餐禮籃,內裏有曲奇禮盒、自製格蘭拉麥片罐和餐碗、餐碟,隨時扲個籃出外享用都得。奢華聖誕禮籃內有三重朱古力曲奇盒套裝、迷你曲奇盒、石板街曲奇、薑餅屋配蔓越莓鬆餅、玻璃咖啡杯、廚房圍裙、手提袋和紅酒,若想暢飲的話,可加額外價錢配搭節日美酒套裝。店內另有蘇打麵包配軟滑牛油派對套裝和節日派對套裝,想和朋友來個烘焙主題派對,絕無問題。

豪華之選

想送禮體面,都有不少選擇。香港四季酒店今年預備了不少節日外賣美食,節慶下午茶套裝和火雞外,今年更推出了改良版的雪人紅絲絨百香果朱古力甘納許蛋糕和極地北極熊香草柚子糖霜蛋糕,前者選用70%委內瑞拉朱古力配百香果汁,酸甜有致,後者清新輕盈。送禮的話,酒店特設3款禮品盒,當中四季豪華聖誕禮品盒有意大利杏仁餅乾、意大利聖誕麵包、傳統鵝肝醬、有機無花果醬、伊比利亞黑毛豬火腿、傳統農村豬肉醬、法國香檳和紅酒等。另一款尊享聖誕禮品盒,就有24款美食,包括特級黑松露、魚子醬、金箔香檳松露朱古力禮盒、法國油封鴨腿、聖誕法式蛋白杏仁禮品盒等,絕對令人印象深刻。

多買多折

想一次過大量選購的話,最緊要做個精明格價。香港港麗酒店推出3款禮籃,節日美食禮籃內有紅酒、聖誕朱古力、聖誕曲奇、果汁糖、意大利聖誕乾果麵包和雜錦果仁。節日豪華禮籃還有牛油曲奇、意大利黑醋、伯爵紅茶和蜂巢蜜糖。至於節日品味禮籃除有上述美食,加上鳥結糖、藍莓果醬和黑松露醬,還有精選餐酒等,訂10件以上有9折、20件以上有85折、30件以上有8折。

選擇多多

通常一個品牌最多推2至3款禮籃選擇,不過city’super今年就推29款禮籃, Luxurious Christmas有30款成品,如法國香檳、士多啤梨乾口味意大利聖誕蛋糕、麥盧卡蜂蜜丶黑松露醬等。Italian Fashionable Lifestyle有經典意大利麵禮盒、意大利紅酒和西西里柑橘類水果番紅花意大利聖誕蛋糕等。SOU・SOU Hamper則有多款京都品牌,如數字曲奇、鱉甲糖及笑顏米餅乾等,其他還有意大利美食、水果、日式美食等主題,選擇應有盡有。