遭事務所剝削18年！李昇基告老闆及理事私吞收益兼詐騙

韓星李昇基早前驚爆出道18年來慘遭所屬的Hook事務所不公平對待，他過往推出過137首歌，音源收益累計多達5,700萬港元，卻未有收過分毫，事務所本月16日發聲明指李昇基要求的金額差距太大，只向他支付拖欠的酬金加上利益合共2,434萬港元，望藉此平息雙方的糾紛。

李昇基的代表律師今日（22日）發聲明指已向Hook事務所老闆權某及公司前任與現任理事提出訴訟：「Hook事務所在過去18年一直隱瞞李昇基的音源收益，我們已控告權某及負責財務的理事涉嫌非法佔有資金及詐騙。」代表律師又指他們最近收到舉報，得知公司的前任及現任理事曾詐騙李昇基的廣告代言收益：「李昇基近年的廣告代言收益有10%被扣起作中介公司手續費，但理事卻將部分款項私吞，李昇基在提出問題之後，Hook事務所方面才承認並向他支付約393萬港元的代言費連利息。」

代表律師強調他們從來沒有和事務所達成協議，但對方卻於本月16日單方面向他們支付2,434萬港元，他們在確認之後證實金額與他們計算出的收入有很大出入，將會遁法律途徑向事務所方面追討賠償。