靈敢侶情：自我救援頭髮方法

2019年教室開業，頭三年都忙得不可開交，我都惟有自己剪頭髮，只有要上電視節目，被迫做髮型了，才讓髮型師剪幾刀。洗頭時，也因為想爭取時間睡覺，我都快手地亂抓，結果，頭髮便毛躁起來。今篇，跟大家分享我的自救方法。

首先，你必須建立定期去髮型屋的習慣，最多兩個月便得剪一次，目的是要把損害了的頭髮剪走，讓留下來的吸收足夠營養。還有，專業的剪刀其實可保護髮尾，簡單來說，就是不會把圓管形的髮尾剪到溶溶爛爛。

然後，就得靠你平日的保養。頭髮最需要蛋白質，所以每天要吃得足夠。想知自己應該吃多少，以「磅」單位，將體重乘以0.36，便是你該吃的分量。如果你明明已吃得足夠，但仍然掉頭髮、頭髮無光澤，即有可能是你的吸收力較弱。內分泌科醫生曾經跟我說：「有些人的體質是較難吸收蛋的質。」假如你懷疑自己是這一類人，便得看醫生檢查。

其次，清潔頭髮的程序也很重要。洗頭時，需用微暖水，即開酵母的水，或者用手接觸時不覺得熱和冷。開始洗時，頭髮必須全濕才落洗髮精，取一個五元大的分量，在掌心揉成泡，然後用手指頭輕力按摩頭皮三分鐘，再沖洗乾淨，但切忌亂抓。如果頭髮長，洗髮精可用多一點。

而我，最錯就是以下的步驟，以前沒有那麼忙時，我都會做足，但教室開業頭三年，我便忽略了，就是：洗乾淨頭髮、用護髮素之前，我會用毛巾輕輕印走頭髮的水分，不滴水了才將護髮素落在頭髮，然後輕力按開，等2分鐘才沖水，記緊不要落在頭皮。

洗好後，先用毛巾輕印頭髮，然後包好，讓其休息五至十分鐘，接着輕梳頭髮，才用風筒從髮根到髮尾完全吹乾，風不要太熱也不要用凍風。吹好後，用梳子梳頭，目的是要輕力按摩頭皮。

半年前，我的好中醫給我介紹薑味洗髮精和護髮素，說可促進血液循環，我聽話每星期用三至四天，效果不錯。

在定期剪髮和自己保養之外，去髮型屋做護理也很重要，但要我花兩小時呆在那裏，實在太奢侈了，所以我比較少做，感恩地，以上的保養對我來說已經足夠，頭髮亦由過去三年的毛躁回復光澤柔軟。如果你的情況嚴重，記緊先看皮膚科醫生，然後按醫生指示處理，假如醫生說你沒病痛，就找一個信得過的髮型師，跟他商量一下該做甚麼護理去補救。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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