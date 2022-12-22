炎明熹驚喜殺入《愛回家》　滕麗名大讚：學嘢快又醒目！

藝人滕麗名（阿滕）與呂慧儀（長腳蟹）今日（22日）現身《愛·回家之開心速遞》宣傳，講到今日冬至，阿滕得戚表示可以早收工回家煮冬至飯，向來廚藝了得的她說：「八餸一湯要時間煮，真係煮到天光，好多餸要炆過夜先好味。」長腳蟹稱對方有將拿手菜式帶回劇組分享，問到同樣身為煮婦的她有否下廚？她坦言：「我只係煮畀小朋友食，小朋友好容易安撫。」而阿滕更即場大爆長腳蟹的廚藝認真麻麻：「佢有次整飯團畀仔仔，整多咗，所以帶咗兩個飯團畀我同阿爸（劉丹）食，仲係青瓜飯團，個飯團好硬，我只能講佢個仔真係好懂事同孝順，阿爸食咗一啖強顏歡笑，欲言又止。」阿滕稱劇中不時有食飯戲，由於道具飯一般已凍冰冰，他們會用雪米糍代替中式包去食。

另外，聲夢歌手炎明熹（Gigi）客串《愛》劇，長腳蟹表示：「我哋成個熊家同佢一齊拍咗兩日戲，佢好淡定，因為有時我哋都拍得好趕。」阿滕就讚對方學嘢快又醒目：「第一日佢着平底鞋，但二日佢同袁文傑開工，佢就着咗好高嘅高跟鞋，有進步，因為袁文傑好高，唔着咁高就會淹沒喺人群中，要做漆黑螢火蟲。」兩人希望之後有更多聲夢歌手以及《中年好聲音》歌手客串劇集。