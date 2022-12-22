楊明曾洗心革面惟再惹官非　女友莊思明不離不棄愛到死

藝人楊明不小心駕駛案今日（22日）終有定案，高等法院駁回楊明上訴，維持原判囚18天即時監禁。入行逾20年的楊明，曾年少輕狂一度被無綫雪藏。2005年，他被發現將座駕停在佐敦道中間行車線「瞓着」，其後「吹波波」證實超標被警方拘捕，被判罰款7,000元及停牌1年。翌年楊明又在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間卻帶醉意到便利店，因購物不果而破壞店內物品，再被判社會服務令150小時。

楊明曾經在節目《如果這樣生活》表示當年被雪藏，事業受重大影響，試過在街上被途人認出，他正想報以微笑之際，即被寸：「茄哩啡嚟啫！」楊明表示即使肉體上沒有傷害，但心靈上感到很受傷，不過他認為始終都是自己犯錯，所以選擇承受這些說話，努力做好自己，他更決定戒掉飲酒的壞習慣：「每一次出事都係因為飲酒，之後斷片，跟住先會做出嗰啲事出嚟。每一次醒返因為我都唔知……所以覺得自己好恐怖，同自己講唔可以再發生。」

楊明之後決定洗心革面，再獲無綫力捧，2017年的台慶頒獎禮更奪得「飛躍進步男藝員」。楊明保釋期間，北上拍王晶監製的無綫劇《一舞傾城》，被稱為港版《華燈初上》。飽受官司困擾的他與友人合資的燉湯店，高峰期曾有7間分店，惟不敵疫情而全線店舖結業，估計蝕近千萬。然而女友莊思明對他不離不棄，陪伴走過難關，更表明「非君不嫁」。