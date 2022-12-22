傳劉愷威李曉峰因小糯米鬧交　劉丹直呼好笑：見都未見過！

劉丹（丹爺）今日（22日）出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動，今日是冬至，丹爺透露要拍外景至晚上7時才能回家食冬至飯：「我同家人講咗，大人等到就等，小朋友肚餓就食咗先，留碗湯丸畀我就得，因為要團團圓圓、甜甜蜜蜜。」至於兒子劉愷威不在港，要待農曆新年前才返港。提到聖誕節，問丹爺有否買禮物給孫女小糯米？他說：「佢冇要求，佢要求嫲嫲買嘢畀佢，我太太買咗好多嘢畀佢，我聖誕就日日都要開工，都係交畀嫲嫲湊，嫲嫲身上又有（信用）卡。」

另外，聲夢歌手炎明熹（Gigi）最近客串《愛》劇，丹爺表示跟對方首次見面及合作，對對方讚不絕口：「我對呢個小朋友，我好欣賞佢，人靚、唱歌好，又識做戲，其中一個場口要佢自由發揮畀反應，佢做咗啲大家都意想不到嘅反應，我做咗咁多年，都識睇人，佢前途無可限量，佢一出道就好多人讚，其他人會飄飄然，但佢冇，佢好謙虛，反映佢屋企教育得好。我對佢真係一見就驚為天人，好想同佢再合作，我同佢講，叫佢同公司要求得閒就過嚟玩幾集。」

此外，最近有傳劉愷威跟女友李曉峰因小糯米而鬧交？他對傳聞直呼好笑：「點會，因為小糯米見都未見過佢（李曉峰）。（傳愷威同前妻楊冪有協議，邊個先再婚，女兒就歸另一方，所以愷威唔想再婚，令女友不滿？）冇咁嘅協議。（唔會畀人搶走孫女？）冇可能有咁嘅協議，其他就唔方便講，我唔講大話，我全家都係信佛，信佛第一唔可以傷天害理，第二講大話都唔得係犯罪，同埋唔可以嬲人。」他稱對傳聞一笑置之。