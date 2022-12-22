【營事檔案】椰菜仔忌廉薯仔丸子　纖維含量高

薯仔丸子或薯仔薯糰子，是意大利的一道經典傳統美食，由薯仔、麵粉及雞蛋製成，有些更會加入芝士粉令其更具芝士濃香。造型上可用大拇指，或用叉子按壓，壓出不同花紋。傳統的薯仔丸子追求的是軟滑，能在口腔內融化的質感，再配上不同醬汁的一道美食。

椰菜仔高營養帶苦味

椰菜仔學名為抱子甘藍，和一般椰菜、西蘭花、白菜一樣，同屬十字花科的蔬菜。椰菜仔含豐富維他命A、C、E、K、鉀質、抗氧化物質等等，而比起相同重量的椰菜，椰菜仔的蛋白質、維他命及礦物質都比較高。由於所有十字花科蔬菜都含有帶有苦味的硫化物，而且椰菜仔比較難熟透，因此可切半後以大火炒或烤焗的方式處理，則可更快熟透及去除苦味。

薯仔減少患高血壓風險

薯仔營養豐富，只要配上適當的烹調方法，就是一個吸收鉀質及纖維的碳水化合物來源，跟其他蔬菜水果一樣，含有豐富的鉀質。鉀質可平衡飲食當中過量的鈉質，以減低因高鈉而患上高血壓等疾病的風險。一顆中等大小的薯仔含有約941毫克的鉀，已佔每日建議攝取量的20%。加上薯仔的纖維含量高，有助排便順暢，可額外補充每日攝取的纖維量。

【椰菜仔忌廉薯仔丸子】

材料：

薯仔 3 個

低筋麵粉 300 克

雞蛋 1隻

椰菜仔 100克

低脂忌廉 100毫升

調味料：

鹽 適量

胡椒粉 1茶匙

蒜頭 4瓣

做法：

1.椰菜仔洗淨切半、蒜頭切片備用。

2.薯仔烚熟後去皮並壓成薯蓉，加入鹽及胡椒粉拌勻。

3.加入麵粉和雞蛋，搓成有彈性粉團，搓成長條再切粒，並用叉壓出坑紋。

4.在鍋中加入水及一大把鹽，水滾後加入薯仔丸子直到丸子浮起備用。

5.在鑊中爆香蒜片，加入椰菜仔炒熟。

6.加入薯仔丸子，倒入低脂忌廉及鹽拌勻，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。