軒公造美！特別版機殼華麗登場

Samsung早前找來歌手張敬軒（軒公）化身成 Galaxy SS22微電影導演，雙方近期再度合作，軒公特別化身設計師，以其音樂作品為設計靈感，推出一套5款特別版手機殼，Fans應援咪錯過！

這5款特別版手機殼涵蓋Galaxy S22系列，其中S22、S22+、S22 Ultra一共3款手機殼以軒公2016年的音樂作品《緋荔榭．少年》為概念，機殼畫有荔榭別墅及代表軒公自己的少年繪畫，散發着充滿詩意的文藝氣息。另一款手機殼靈感取材自軒公2018年的音樂作品《形影不離》，適用於Galaxy Z Fold4或Z Flip4上，殼面繪畫了一男一女天各一方，兩人伸出手臂去觸碰對方的情景，別具浪漫。

即日起至12月31日，於香港特約零售商或經銷商購買全新原廠行貨Galaxy Z Fold4、Z Flip4或S22系列，可免費獲贈張敬軒特別版手機殼電子換領券一張，一張換一個，想儲齊5款就要集合Fans力量了！

同場加映：Barbie機殼

提到機殼，最近CASETiFY宣布與經典品牌Barbie推出首個聯乘系列，涵蓋旗下強悍防摔、特強防摔、鏡面、Bounce極強防摔、透明和立體氣墊等系列，全部換上迷你Pink Lady面紗，絲打必Like！是次聯乘更特設兩款特別版產品，分別是可隨意添加扣飾的Pin’It扣飾手機殼，以及附設迷你Barbie手袋背帶的手袋造型手機殼。所有聯乘作品即日起於全球發售。